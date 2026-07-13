Dans le cadre du projet TEC-Eau, financÃ© par la FAO et mis en Å“uvre en partenariat avec le ministÃ¨re de lâ€™Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la PÃªche, une Ã©tude pilote a Ã©tÃ© lancÃ©e sur le lac collinaire de Kamech afin dâ€™Ã©valuer lâ€™efficacitÃ© dâ€™un film monomolÃ©culaire sÃ©curisÃ© et conforme destinÃ© Ã rÃ©duire les pertes dâ€™eau par Ã©vaporation.

PremiÃ¨re expÃ©rimentation de ce type conduite en conditions rÃ©elles en Tunisie, cette initiative sâ€™inscrit dans une dÃ©marche scientifique rigoureuse visant Ã identifier des technologies innovantes capables dâ€™amÃ©liorer durablement lâ€™offre en eau dans un contexte marquÃ© par les effets du changement climatique, la succession des sÃ©cheresses et une pression croissante sur les ressources hydriques, prÃ©cise un communiquÃ© de la FAO publiÃ© lundi.

Lâ€™Ã©tude, conduite avec lâ€™appui scientifique du Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) et des institutions nationales partenaires, permettra dâ€™Ã©valuer les performances techniques, Ã©conomiques et environnementales de cette technologie, tout en vÃ©rifiant son innocuitÃ© sur la qualitÃ© de lâ€™eau, les Ã©cosystÃ¨mes aquatiques et la biodiversitÃ©.

Â« Il ne sâ€™agit pas simplement dâ€™introduire une nouvelle technologie, mais de lâ€™Ã©valuer de maniÃ¨re rigoureuse afin de dÃ©terminer sa pertinence et ses conditions dâ€™application dans le contexte tunisien. Cette approche illustre lâ€™engagement de la FAO Ã accompagner la Tunisie avec des solutions fondÃ©es sur la science, lâ€™innovation et la coopÃ©ration technique Â», a dÃ©clarÃ© Nabil Assaf, Coordinateur de la FAO pour lâ€™Afrique du Nord et ReprÃ©sentant en Tunisie.

Le lancement de cette Ã©tude rÃ©unit les principales institutions nationales concernÃ©es par la gestion de lâ€™eau, la recherche scientifique, la santÃ©, lâ€™environnement et lâ€™enseignement supÃ©rieur et la mÃ©tÃ©o, illustrant une approche intÃ©grÃ©e de la gouvernance des ressources hydriques.

Dans son allocution dâ€™ouverture, le Ministre de lâ€™Agriculture a rappelÃ© que Â« chaque mÃ¨tre cube dâ€™eau Ã©conomisÃ© constitue une ressource supplÃ©mentaire pour notre agriculture, notre Ã©conomie, notre environnement et les gÃ©nÃ©rations futures Â», soulignant que la rÃ©duction des pertes par Ã©vaporation constitue dÃ©sormais une prioritÃ© nationale inscrite dans la stratÃ©gie tunisienne de lâ€™eau.

Avec un taux de mobilisation des ressources hydriques dÃ©passant 90 % et un rÃ©seau de 37 grands barrages, 234 barrages collinaires et 925 lacs collinaires, la Tunisie concentre dÃ©sormais ses efforts sur lâ€™amÃ©lioration de lâ€™efficience de ces infrastructures.

Les pertes par Ã©vaporation reprÃ©sentent en effet un dÃ©fi majeur dans les rÃ©gions arides et semi-arides, oÃ¹ chaque volume dâ€™eau prÃ©servÃ© contribue directement Ã renforcer la rÃ©silience des territoires, la sÃ©curitÃ© alimentaire et lâ€™adaptation au changement climatique.

Selon la mÃªme source, les pertes journaliÃ¨res par Ã©vaporation sur les 37 barrages ont atteint le pic de 1.1 millions de mÃ¨tre cube le 12 juillet. Ã€ travers le projet TEC-Eau, la FAO met Ã disposition son expertise pour identifier, adapter et valider des solutions innovantes rÃ©pondant aux besoins spÃ©cifiques du pays.

Les rÃ©sultats de cette expÃ©rimentation alimenteront les travaux du comitÃ© national sur la rÃ©duction de lâ€™Ã©vaporation et contribueront Ã orienter les futures politiques publiques en matiÃ¨re de gestion intÃ©grÃ©e des ressources en eau, au service dâ€™une agriculture plus rÃ©siliente et dâ€™un dÃ©veloppement durable.