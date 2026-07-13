Le compositeur et oudiste tunisien Dhafer Youssef a présenté dimanche soir son nouvel album, “Shiraz”, dans le cadre de la 60e édition du Festival international de Hammamet (FIH).

Le concert, donné devant un théâtre à guichets fermés, s’inscrit dans la programmation de cette saison estivale qui se déroule du 11 juillet au 13 août 2026 sous le slogan “Endless Memories”.

Durant près de deux heures, le musicien a dévoilé un répertoire mêlant jazz, blues, musique classique et sonorités orientales. Sur scène, il était accompagné par Daniel Garcia Diego (piano), Mario Rom (trompette), Swaéli Mbappé (basse), Tao Ehrlich (batterie) et Nguyên Lê (guitare et sound design).

La formation a interprété l’ensemble des compositions du nouvel opus, incluant “Eyeblink and eternity”, “Rose Fragrance”, “The Epistle of love”, “Zakir Bhai Eternal Longing”, “Milestones” et “Shajan”.

Ce projet, qui explore des sonorités plus intimes, est dédié à son épouse, la réalisatrice Shiraz Fradi, et fait référence à la ville historique iranienne éponyme.