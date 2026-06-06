L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce, pour samedi, un ciel globalement peu à partiellement nuageux sur la majorité du pays. Les conditions évoluent toutefois dans l’après-midi sur le nord-ouest et le centre-ouest, où des nuages plus denses donneront naissance à des cellules orageuses locales, accompagnées de pluies éparses.

Dégradation localisée en cours de journée

Selon le bulletin de l’INM, l’instabilité concernera principalement les régions intérieures du nord et du centre. Les passages nuageux deviendront plus compacts en fin de journée. Des orages ponctuels pourront se former, avec des précipitations limitées mais localement perceptibles. Le reste du territoire conservera un temps plus stable, sous un ciel voilé à partiellement nuageux.

Forte chaleur au sud et coups de sirocco

Les températures afficheront des écarts marqués selon les régions. Elles varieront entre 27 et 32 degrés près des côtes, et entre 33 et 38 degrés à l’intérieur du pays. Le sud-ouest et l’extrême sud enregistreront les valeurs les plus élevées, avec des pics pouvant atteindre 42 degrés. Des coups de sirocco locaux pourraient accentuer la sensation de chaleur dans ces zones.

Vent soutenu et mer peu agitée

Le vent soufflera du secteur nord sur les régions du nord, et du secteur est sur le centre et le sud. Il sera relativement fort à localement fort au sud, avec des phénomènes locaux de sable. Ailleurs, il restera faible à modéré. En mer, les conditions resteront globalement calmes à peu agitées, avec une mer localement moutonneuse.