73% de taux de réalisation de la campagne de lutte contre les ravageurs de l’olivier

Le nombre de plants traités dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre les ravageurs de l’olivier s’élève à 1,567 million, soit un taux de réalisation de 73%, selon le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué rendu public lundi 29 juillet 2019.

Depuis novembre 2018, les services du ministère ont décidé de traiter, durant cette saison, environ 6 millions de plants, précise la même source. A ce titre, le département a procédé à l’acquisition de 70 mille litres de pesticides et soutenu les efforts des différents commissariats régionaux au développement agricole et des stations de protection des végétaux, à travers le recrutement de techniciens non permanents.

Des visites techniques de près de 150 tracteurs ont été également menées dans le cadre de cette campagne, souligne le ministère, indiquant qu’un avion et un hélicoptère ont été mobilisés afin d’assurer les interventions aériennes.

Depuis le démarrage de cette campagne, le ministère a annoncé le traitement de 2,135 millions de plants d’oliviers contre les mouches de l’olive.