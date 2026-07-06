Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé avoir établi une première liste de domaines agricoles domaniaux proposés à la location de gré à gré au profit des sociétés communautaires. Cette liste comprend 38 exploitations réparties sur 10 gouvernorats et 24 délégations, couvrant une superficie d’environ 17 mille 014 hectares.

Cette annonce figure dans une réponse adressée par le département de l’agriculture à la députée Manal Bdida, concernant l’application de l’arrêté conjoint des ministres des Domaines de l’État et de l’Agriculture, en date du 4 novembre 2025, fixant les conditions et les procédures accordant aux sociétés communautaires un droit de priorité pour la location de ces biens fonciers.

Le ministère a précisé que la commission mixte, instituée en vertu de la décision n° 3842 et composée de représentants des ministères de l’Agriculture, des Domaines de l’État ainsi que de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a entamé l’examen des domaines domaniaux susceptibles d’être intégrés à un projet de deuxième liste.

Il a ajouté que certains domaines domaniaux récupérés et actuellement vacants, situés dans la délégation d’El Amra, relevant du gouvernorat de Sfax, feront également l’objet d’un examen.