La production de tomates destinées à la transformation dans le gouvernorat de Gafsa devrait atteindre, cette année, 73 mille tonnes, contre 63 mille tonnes en 2025, selon les estimations du Commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Les superficies cultivées s’étendent sur 730 hectares, dont 660 ha, soit près de 90%, sont concentrés dans les délégations de Sidi Aïch et Gafsa-Nord, ainsi qu’à Sned, Zanouch, Belkhir et Gafsa-Sud, a indiqué à l’Agence TAP le chef du service de la production végétale au CRDA, Kaïs Chelbi.

Il a souligné que la campagne se caractérise par une bonne qualité de production, avec un rendement moyen de 100 tonnes à l’hectare, précisant que près de 90% de la récolte sera destinée à la transformation.

La récolte a débuté à la fin du mois de juin et devrait se poursuivre jusqu’à la mi-juillet.