Un nouveau puits de subtitution destiné à l’irrigation de l’oasis Neflayet 1, dans la délégation de Tozeur, a été mis en service après l’achèvement des travaux de forage, de raccordement et d’électrification, avec un coût qui s’élève à 819 mille dinars.

Ce puits permettra de renforcer l’irrigation de 78 hectares de la zone irriguée publique de Neflayet 1 exploitée par 46 agriculteurs, a indiqué le président du Groupement de développement agricole (GDA) de Neflayet 1 et représentant de l’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche (Urap), Habib Touzri.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a souligné que ce nouveau puits constitue un soutien essentiel pour les agriculteurs de la région, jusqu’à présent, la zone irriguée souffrait d’un déficit en eau, étant alimentée par un seul puits, a-t-il expliqué, Cette nouvelle infrastructure contribuera ainsi à améliorer la production agricole et à diversifier les cultures.

Il précisé que l’ancienne oasis de Tozeur a été renforcée par le forage de 20 puits de substitution, dont les travaux de forage se sont achevés ces derniers jours.

Les opérations d’électrification, d’équipement et de raccordement au réseau d’irrigation sont actuellement en cours.

La mise en exploitation de ces puits est prévue à la mi-juillet, en coïncidence avec le début de la maturation de la récolte des dattes, ce qui devrait contribuer à améliorer la qualité de la production.