La Commission nationale de l’agriculture biologique, réunie mercredi, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a présenté, la stratégie nationale de développement de l’agriculture biologique pour la période 2026-2030.

Cette stratégie vise à renforcer la compétitivité, la durabilité et la crédibilité du secteur, en consolidant la base de production, en structurant les chaînes de valeur, en développant la transformation et la valorisation, et en améliorant le système de certification et de traçabilité.

Il s’agit également de développer des marchés et de renforcer l’accès aux marchés internationaux, a indiqué le ministère de l’Agriculture dans un communiqué publié jeudi.

Cette stratégie s’articule autour de cinq principaux axes relatifs au renforcement de la gouvernance, du cadre juridique et à la coordination institutionnelle, à l’accompagnement des producteurs et à l’ancrage d’une production biologique durable et résiliente. Il s’agit également de la structuration des chaînes de production, de l’augmentation de la valeur ajoutée, le renforcement du système de certification, de contrôle, de traçabilité et de garantie de conformité aux normes, ainsi que du développement du marché national, et le renforcement des exportations.

La commission a également examiné un certain nombre de dossiers techniques et organisationnels, dont la question de l’octroi de l’agrément à la structure de contrôle et de certification, ainsi que la discussion des mises à jour proposées aux cahiers des charges régissant le secteur de l’agriculture biologique, afin de s’adapter aux évolutions législatives et techniques.

À cette occasion, le ministre a souligné que l’agriculture biologique constitue un choix stratégique pour réaliser un développement durable et préserver les ressources naturelles, appelant à mieux renforcer les producteurs et les professionnels ainsi qu’à développer les chaînes de valeur afin de renforcer la compétitivité des produits biologiques tunisiens sur les marchés locaux et internationaux.