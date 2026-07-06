Le Réseau National des Pépinières d’Entreprises Agricoles (RNPEA), relevant de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) propose un accompagnement dans la mise en œuvre de projets agricoles au profit de jeunes entrepreneurs diplômés de l’enseignement supérieur souhaitant investir dans les filières de services de mécanisation agricole liés à la récolte des olives ; de conditionnement d’huile d’olive ; de transformation de produits à base de dattes (sucre et sirop de dattes) ; d’apiculture et transformation de produits apicoles ; ainsi que de production et transformation de plantes médicinales et aromatiques.

D’après un communiqué, publié samedi, par l’APIA, le RNPEA appuiera les jeunes entrepreneurs, aussi, afin de parvenir à l’obtention de financements nécessaires auprès de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) ainsi que de subventions financières, conformément à la réglementation en vigueur.

Les promoteurs intéressés par cette offres sont appelés à déposer leur candidature pour intégrer le Réseau des incubateurs d’entreprises agricoles via le site internet de l’Agence au plus tard le 20 juillet 2026.