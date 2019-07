L’Association Nationale de la Sécurité Routière a signé, vendredi, deux conventions de coopération avec le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire et la Société nationale de distribution de pétrole (AGIL).

L’objectif de ces accords est de sensibiliser le public et de renforcer la prévention des accidents de la route qui sont à l’origine de 1300 décès par an en Tunisie. La moitié des victimes sont des jeunes, selon l’association.

Les accords ont été signés en marge de la Conférence internationale sur “la gouvernance et la direction de la sécurité routière : Les expériences et les approches”, tenue les 5 et 6 juillet à Tunis, avec la participation d’experts de plusieurs pays (France, Belgique, Egypte, Maroc, Arabie Saoudite, Algérie, Sultanat d’Oman et Yémen).