Le taux global de déclaration des salaires à la CNSS pour l’année 2025 s’élève à 58 , selon les déclarations du directeur central de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mohamed Nasser Mrabet.

Mrabet a précisé, lors d’une session de formation organisée lundi dernier à Tunis par le ministère des Affaires sociales à l’intention d’un certain nombre de journalistes et de professionnels des médias issus de divers organes de presse publics et privés, que sur 224 859 employeurs, seuls 129 763 avaient déclaré leurs salaires.

Il a ajouté que les travailleurs des secteurs agricole et non agricole sont les moins assidus en matière de déclaration des salaires, avec un taux ne dépassant pas 22 %, et que les travailleurs à domicile arrivent en tête avec 21 %, bien qu’ils fassent partie des catégories les plus concernées par les dispositions de la loi n° 32 de 2002, datée du 12 mars 2002, relative à la sécurité sociale de certaines catégories.

Il a souligné que le secteur agricole affiche le taux de conformité le plus élevé, estimé à 71 %, suivi du secteur non agricole avec 63 %, insistant sur la nécessité de renforcer le contrôle, de lutter contre la fraude et de simplifier les procédures de déclaration dans le cadre de la loi n° 32 de 2002 afin de porter ce taux à 50 %.

Mrabet a souligné que le système de paiement numérique s’était considérablement amélioré au cours des dernières années et avait permis de réduire l’affluence dans les bureaux de la sécurité sociale, précisant que 60 % des paiements versés à la caisse de sécurité sociale au cours du mois d’avril 2026 avaient été effectués par voie électronique.