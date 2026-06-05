Une réunion de suivi du projet d’intensification de l’agriculture irriguée en Tunisie (PIAIT), financé par la Banque mondiale, s’est tenue jeudi au siège de la Direction générale du génie rural et de l’exploitation des eaux (DGREE), réunissant l’ensemble des parties prenantes concernées par les gouvernorats de Bizerte, Jendouba, Béja et Siliana.

Les participants ont mis l’accent sur la nécessité de garantir l’exploitation durable des investissements réalisés et d’améliorer la rentabilité de l’agriculture irriguée dans les régions bénéficiaires, tout en renforçant la coordination entre les structures centrales et régionales.

La rencontre a permis d’évaluer les résultats enregistrés dans les périmètres publics irrigués réhabilités, d’examiner les indicateurs de performance et de faire le point sur l’état d’avancement de l’exécution du projet, en identifiant les principaux défis à surmonter.

Ce programme d’envergure vise à moderniser les infrastructures hydrauliques tunisiennes, à optimiser la gestion des ressources en eau et à booster la productivité agricole locale afin de garantir un développement sectoriel durable.