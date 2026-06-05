Les travaux de la commission technique mixte tuniso-algérienne de coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication ont permis de mettre l’accent sur la nécessité de renforcer l’infrastructure au sein des deux pays à travers des câbles à fibres optiques, tant terrestres que sous-marins, a indiqué le président-directeur général de Tunisie Telecom, Lassaâd Ben Dhiab.

Intervenant, vendredi, à la clôture des travaux, Ben Dhiab a souligné que ces travaux constituent un prolongement des concertations conjointes avec l’opérateur national algérien des télécommunications.

S’agissant des recommandations issues des cinq commissions mixtes, le responsable a mis l’accent sur l’impératif de sécuriser et de moderniser la capacité de connexion terrestre entre les deux pays tout en doublant la capacité d’accueil en adéquation avec le développement technologique et le flux de données.

Il a évoqué à ce propos la nécessité d’exploiter les ressources des deux opérateurs en matière de câbles sous-marins afin de faire de l’Afrique du Nord une zone sécurisée pour les données, tout en garantissant leur fluidité entre les deux pays ainsi que vers le Nord et le Sud.

Pour les services, Ben Dhiab a mis en valeur la volonté commune de surmonter les difficultés en faveur des citoyens des deux pays au niveau des points frontaliers concernant l’accès aux réseaux mobiles, et ce, à travers un traitement technique de la couverture et l’adoption de tarifs préférentiels entre les opérateurs nationaux tunisien et algérien. Le responsable a, également, souligné que ces mesures ne se limiteront pas aux zones frontalières mais concerneront ultérieurement l’ensemble des deux territoires.

Pour sa part, le président directeur général de l’Office national des postes, Yassine Ferchichi, a annoncé la signature, par les deux parties dans le cadre d’une équipe de travail mixte, d’un accord bilatéral axé sur cinq volets, concernant notamment les timbres postaux, la facilitation des échanges postaux et logistiques, l’échange d’expertises, le renforcement des capacités dans la transformation digitale et les services financiers, la facilitation des transferts financiers, ainsi que le développement d’une dynamique de coopération culturelle et d’échange de visites.

Il a aussi évoqué la feuille de route à court terme qui a été mise en œuvre, avec la perspective d’intégrer de nouvelles conceptions et projets bilatéraux.