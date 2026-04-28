Le département des offices et des institutions publiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, mardi, à une révision profonde et sérieuse de cinq projets de loi inscrits, aujourd’hui, à l’ordre du jour d’une plénière à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) relatifs aux accords de concessions pour la production d’électricité et la location de sites dans les centrales photovoltaïques de plusieurs régions.

Le département a souligné, dans son communiqué, la nécessité de lancer un débat national sur ces projets afin de permettre aux forces vives d’exprimer leur opinion, précisant que ces questions doivent être débattues dans l’espace public et avec la participation de toutes les composantes de la société.

Le département des offices et des institutions publiques a précisé que la transition énergétique est un “choix nécessaire et irréversible”, signalant que cette transition ne doit pas se transformer en une forme de subordination ou affaiblir la décision nationale.

Il a signalé que la transition énergétique doit être fondée sur une démarche souveraine garantissant l’intérêt supérieur du pays, exprimant le rejet de toute approche basée sur l’urgence ou en dehors d’un débat national.

Il a affirmé que les partenariats internationaux, ne peuvent être envisagés que s’ils reposent sur les principes de justice et d’équité, favorisant le transfert des connaissances et le renforcement des capacités nationales, signalant que ces partenariats ne doivent pas conduire à une nouvelle forme de subordination.

À noter que l’ARP tient aujourd’hui une séance plénière consacrée à l’examen du rapport unifié de la commission de l’industrie, du commerce, des richesses naturelles, de l’énergie et de l’environnement concernant le projet de loi relatif à l’approbation d’un accord de concession pour la production d’électricité et d’un contrat de location du site et ses annexes pour la “centrale photovoltaïque de Khebna” dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, signé le 24 mars 2025.

Il examinera également un projet de loi concernant l’approbation d’un accord de concession pour la production d’électricité et ses annexes pour la “centrale photovoltaïque de Mazouna” dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, signé le 24 mars 2025, ainsi qu’un projet de loi concernant l’approbation d’un accord de concession pour la production d’électricité et ses annexes pour la “centrale photovoltaïque d’El ksar” dans le gouvernorat de Gafsa, signé à la même date.

Les députés examineront aussi un projet de loi relatif à l’approbation d’un accord de concession pour la production d’électricité et la location du site et ses annexes pour la centrale photovoltaïque de Sagdoud signé le 8 mai 2024, et un projet de loi concernant l’approbation d’un accord de concession pour la production d’électricité et ses annexes pour la “centrale photovoltaïque de Menzel Habib” dans le gouvernorat de Gabès, signé le 24 mars 2025.