Le Forum Économique Tuniso-Italien se tiendra les 24 et 25 juin 2026 au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) à Tunis, selon l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) qui l’annonce sur ses réseaux sociaux.

Cet événement de premier plan s’inscrit dans la dynamique du « Plan Mattei », l’initiative phare de Rome qui fait de la Tunisie un partenaire prioritaire de sa politique en Afrique. Co-organisé par les ministères des Affaires étrangères tunisien et italien, l’Agence ICE (Italian Trade Agency), l’Ambassade d’Italie à Tunis, l’APII et l’UTICA, le Forum ambitionne de franchir un palier décisif dans les relations industrielles entre les deux pays.

Le coup d’envoi du Forum sera donné par une séance institutionnelle, suivie d’une séance plénière centrée sur les investissements croisés et les mécanismes de soutien financier, indique l’Agenzia Giornalistica Italia (AGI) sur site web.

Plusieurs panels d’experts se pencheront sur les nouvelles dynamiques de collaboration sectorielle, notamment les transitions énergétiques et numériques, les industries avancées (automobile, pharmaceutique, tech, matières premières critiques), ainsi que le textile, l’agriculture et l’aquaculture durables. Une session sera également dédiée aux grands projets d’infrastructures de transport et de logistique en Tunisie.

Le Forum réservera également un espace de rencontres B2B permettant à des centaines d’entreprises tunisiennes et italiennes de nouer des contacts directs. Par ailleurs, les participants italiens bénéficieront d’un accès privilégié à la 22e édition du Tunisia Investment Forum (TIF), organisée par la FIPA les 25 et 26 juin, qui vise à promouvoir la Tunisie comme hub d’affaires incontournable vers le continent africain.

Ce rendez-vous économique intervient dans un contexte de forte progression des échanges commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée.

Selon l’Institut National de la Statistique (INS), le commerce bilatéral a atteint 7,413 milliards de dinars (environ 2,18 milliards d’euros) au cours des quatre premiers mois de l’année 2026. Les exportations italiennes vers la Tunisie ont augmenté de 5,24 % (à 3,869 milliards de dinars), tandis que les importations de produits tunisiens par l’Italie ont bondi de 10,7 % (à 3,543 milliards de dinars), consolidant ainsi Rome au rang de deuxième partenaire commercial du pays.

Ces chiffres s’inscrivent dans la continuité d’une relation commerciale solide : l’ensemble de l’exercice 2025 avait totalisé 6,5 milliards d’euros d’échanges, portés principalement par les produits énergétiques, les métaux, les composants électroniques, les matières plastiques, la chimie, les machines-outils, le cuir et le textile.