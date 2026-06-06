Le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise à l’occasion de la Fête de la Musique, célébrée le 21 mois de chaque année, deux soirées exceptionnelles, animées par de grandes stars de la musique arabe à la Grande salle de l’Opéra avec l’artiste syrienne Racha Rizk le 13 juin et la star libanaise Ramy Ayach le 21 juin, un évènement concocté sous le patronage du ministère des Affaires culturelles.

Le premier rendez-vous aura lieu le samedi 13 juin 2026 à 20h00 mettra à l’honneur l’Orchestre Symphonique Tunisien sous la baguette de Shady Garfi, qui accompagnera la célèbre artiste Racha Rizk, chanteuse, compositrice et pédagogue syrienne reconnue pour la richesse de sa voix et sa maîtrise des répertoires orientaux et classiques.

Elle s’est également illustrée auprès du grand public grâce à ses interprétations de génériques de dessins animés arabes cultes et à ses collaborations mêlant tradition et modernité.

Le second rendez-vous se tiendra le dimanche 21 juin 2026 à 20h00, jour officiel de la Fête de la Musique, où la star libanaise Ramy Ayach montera sur scène aux côtés de l’Orchestre National Tunisien, dirigé par Youssef Belheni.

Rami Ayach Chanteur et compositeur libanais parmi les grandes figures de la pop arabe contemporaine qui est apprécié pour son style mêlant romantisme, musique orientale et sonorités modernes.

Sa carrière internationale et son engagement humanitaire lui ont valu une place importante sur la scène musicale du monde arabe. Son spectacle pour célébrer la musique et la chanson clôturera ainsi en beauté cette célébration.