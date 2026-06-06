Le premier Forum africain de l’impact du développement (ADIF 2026), se tiendra les 11 et 12 juin 2026, à Addis Abeba (Ethiopie).

Axé sur le thème : « Meilleures pratiques et solutions innovantes pour la création d’emploi en Afrique », ADIF 2026, est une initiative phare de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA) qui vise à réduire l’écart au niveau de la mise en œuvre de l’agenda de développement africain.

Cette rencontre portera sur l’une des priorités urgentes de l’Afrique : la création d’emplois pour la jeunesse africaine, dont les effectifs augmentent rapidement.

A l’heure où le continent est confronté à la nécessité de créer plus de 15 millions d’emplois par an, le forum mettra en lumière des approches pratiques, fondées sur des données probantes ainsi que des solutions adaptables à grande échelle pour relever ce défi, a indiqué la CEA.

Ce forum de haut niveau réunira des décideurs, des dirigeants du secteur privé, des chercheurs, des partenaires au développement et de jeunes innovateurs avec pour objectif d’échanger les expériences et identifier des modèles efficaces qui peuvent être reproduits et appliqués à travers le continent.

Les discussions exploreront des pistes concrètes pour la création d’emplois dont le développement des compétences, l’entrepreneuriat, la transformation numérique, la croissance verte, l’industrialisation et la mise à profit des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).