L’aventure internationale de la danse tunisienne s’écrit en majuscules avec ” Tenir le temps “, une œuvre puissante imaginée par le grand chorégraphe Rachid Ouramdane et portée avec brio par le Ballet de l’Opéra de Tunis avec des représentations programmées du 10 au 14 juin 2026 qui seront accueillies sur la scène mythique de Chaillot – Théâtre national de la Danse à Paris, l’un des plus hauts lieux européens de la danse contemporaine.

Créée initialement en 2015 puis remontée spécifiquement pour le Ballet de l’Opéra de Tunis, la création d’envergure ” Tenir le temps ” réunit seize brillants danseurs dans une fresque chorégraphique hypnotique.

À travers le mouvement collectif, la synchronisation et le vivre-ensemble, la pièce explore avec intensité notre rapport au groupe et au temps, entre tensions, répétitions et élans communs.

La présence de cette production tunisienne à Chaillot confirme le rayonnement croissant de la scène chorégraphique tunisienne sur les grandes scènes internationales, sous le regard d’un public parisien et mondial.