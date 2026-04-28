Des prix ont été décernés, mardi, dans le cadre de la 9ème édition de la conférence internationale “Financing Investment and Trade in Africa” (FITA 2026), à cinq projets africains.

Le Tunisien Mohamed Habib Ben Romdhane , président de la Chambre de Commerce Tuniso-Malgache, a reçu le prix « Diaspora ».

Ben Romdhane réside à Madagascar depuis huit ans. Il est actif dans le domaine de l’immobilier et de la construction. Il a fondé la Chambre en 2025, dans le but de jeter des ponts entre la Tunisie et Madagascar.

Il a appelé, à cette occasion, à renforcer la représentation de la Tunisie à Madagascar, où il n’y a pas d’ambassade tunisienne, et les affaires sont traitées par le chargé d’affaires étrangères de la Tunisie en Éthiopie.

Pour l’investissement en Afrique, Ben Romdhane a exhorté les entreprises et les investisseurs, en particulier les jeunes Tunisiens, à se diriger vers l’Afrique et à ne pas se limiter à certaines destinations comme l’Europe, d’autant plus que les marchés existent et la demande est forte.

Il a avancé que les domaines d’activité prometteurs à Madagascar incluent le tourisme, les industries pharmaceutiques, l’agroalimentaire et les technologies de l’information et de la communication.

Le prix « policy paper » a été attribué au Directeur Exécutif de «Monasteam Alternative Energy », Freddy Bousquet.

Quant au prix « femme africaine de l’année » a été décerné à la pionnière des communications, Salimata Sako, qui a réussi à tracer un parcours distingué alliant innovation, professionnalisme et impact durable.