Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a annoncé le lancement d’un projet de nouveaux passages supérieurs dans la ville de Sfax afin de renforcer la sécurité routière et celle des piétons.

Les études relatives à ce projet sont achevées et l’appel d’offres a été lancé, pour un démarrage des travaux prévu au cours du second semestre de l’année 2026, selon les précisions apportées lundi par le ministre de l’Équipement, Slah Zouari.

S’exprimant lors d’une séance plénière au Parlement, le ministre a également fait état d’un avancement significatif du projet de l’entrée Nord-Sud de Sfax. La réalisation de la deuxième tranche s’étendant vers le sud au niveau de Thyna a dépassé un taux de 60%, tandis que le première tranche sera parachevé par une nouvelle entreprise au début du troisième trimestre 2026.

Concernant la troisième tranche traversant la ville, elle sera fin prête durant l’été 2026 après la coordination avec les structures administratives concernées.

Par ailleurs, le ministre a ajouté que les travaux de l’ouvrage de la route de Mahdia avancent significativement, avec une mise en exploitation du dernier ouvrage prévue pour septembre prochain.

Cette séance plénière, tenue conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution et de l’article 130 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, fait suite à une question orale posée par le député Tarek Mahdi.