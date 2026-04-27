Le marché Boursier a entamé la semaine du bon pied. L’indice de référence a progressé de 0,25 % à 15 844,14 points, dans un volume soutenu de 10,5 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre CITY CARS s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du concessionnaire automobile s’est appréciée de 5,7 % à 22,540 D, dans un modeste flux de 259 mille dinars.

Le titre SOTUVER continue d’avoir le vent en poupe. L’action s’est illustrée sur la séance avec une hausse de 3,9 % à 23,350 D notant que la valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 2,2 MD.

Le titre SOTIPAPIER s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de 4,2 % à 2,750 D, dans un volume limité de 44 mille dinars.

Le titre STB a figuré parmi les plus grands perdants sur la séance. L’action de la banque s’est délestée de 2,2 % à 4,400 D faisant savoir que la valeur a été échangée à hauteur de 118 mille dinars seulement sur la séance.