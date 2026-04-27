Le Conseil d’Administration de City Cars a arrêté les états financiers individuels relatifs à l’exercice 2025 sur une progression de ses indicateurs financiers, tout en amorçant une adaptation à un cadre réglementaire plus contraignant pour les importations.

Réuni le 23 avril 2026, les Etats financiers font ressortir un résultat net de 32,55 millions de dinars, en hausse de 16,8 % sur un an. Le total bilan s’établit à 275,7 millions de dinars.

Rentabilité en amélioration

L’évolution du résultat net traduit une amélioration de la performance opérationnelle sur l’exercice. La société confirme une trajectoire positive par rapport à 2024.

Dans ce contexte, le Conseil d’administration propose le maintien du dividende à 1,250 dinar par action, niveau identique à celui versé au titre de l’exercice précédent. L’Assemblée générale ordinaire, convoquée le 2 juin 2026, devra se prononcer sur cette distribution.

Un environnement réglementaire plus exigeant

En parallèle, City Cars a engagé un ajustement de son modèle d’approvisionnement. Cette évolution fait suite à la circulaire n°2026-4 de la Banque centrale de Tunisie, publiée le 26 mars 2026, qui modifie les conditions de financement des importations des véhicules de tourisme.