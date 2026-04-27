Deux ans après la crise sanitaire, le leader tunisien de la distribution automobile, Ennakl Automobiles, signe son grand retour dans le gouvernorat de Gabès. En partenariat avec MTS Auto, le groupe inaugure une agence 3S (Sales, Service, Spare parts) ultramoderne, regroupant cinq marques prestigieuses – Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT et CUPRA. Plus qu’une simple ouverture, c’est un signal fort d’investissement dans une région au potentiel économique majeur. Analyse d’une reconquête basée sur la proximité.

Un ancrage territorial retrouvé

C’était un événement attendu par le tissu économique du sud tunisien. Vendredi 24 avril 2026, la direction générale d’Ennakl Automobiles, distributeur officiel de Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda et Cupra, a officialisé l’ouverture de sa nouvelle agence à Gabès. Cette cérémonie marque la fin d’une absence exceptionnelle due aux contraintes de la pandémie de Covid-19, et le début d’un nouveau chapitre stratégique.

Pour Anouar Ben Ammar, Directeur Général d’Ennakl, ce retour était impératif. La région de Gabès, caractérisée par son dynamisme industriel, agricole et économique, représente un bassin de clientèle crucial. Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la vision de l’investisseur Imed Belaïd (MTS Auto), dont l’engagement confirme l’attractivité de la zone et la pertinence d’un service de proximité de haute qualité.

Un “One-Stop Shop” automobile de référence

L’agence MTS Auto ne se contente pas de rouvrir des portes ; elle change de dimension pour devenir un pôle intégré. L’espace a été conçu pour offrir une expérience client fluide et premium.

Côté vente, les vastes showrooms mettent en scène les derniers modèles des cinq marques du groupe, couvrant tous les segments, du généraliste au premium sportif avec Cupra.

Côté après-vente, le site abrite des ateliers dotés des équipements technologiques les plus récents. L’objectif affiché est de garantir des interventions techniques conformes aux standards internationaux, s’appuyant exclusivement sur des pièces de rechange d’origine pour assurer la pérennité des véhicules.

La proximité comme levier de croissance

Cette inauguration s’inscrit dans la feuille de route globale d’Ennakl Automobiles. La stratégie du groupe ne repose plus uniquement sur la vente de véhicules neufs, mais de plus en plus sur la capillarité de son réseau et la performance de son service après-vente.

“L’affluence enregistrée dès les premières heures est un indicateur clé de la confiance de nos clients“, a souligné Anouar Ben Ammar. En se rapprochant de ses utilisateurs dans le sud, Ennakl Automobiles et MTS Auto ne font pas que vendre des voitures ; ils investissent dans la fidélisation et s’affirment comme des acteurs majeurs du soutien à l’économie locale tunisienne.

Hajer KRIMI