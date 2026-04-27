L’inauguration du nouveau pôle multimarque MTS Auto Center par ENNAKL Automobiles marque un tournant stratégique pour le secteur automobile dans le gouvernorat de Gabès. En centralisant l’expertise de marques comme Audi, Volkswagen, Škoda, SEAT et Cupra, le groupe mise sur une décentralisation de la haute performance au profit d’une clientèle régionale exigeante.

Le paysage économique du Sud tunisien s’enrichit d’une infrastructure de pointe. Vendredi 24 avril 2026, la cérémonie officielle d’inauguration de l’agence MTS Auto Center à Gabès a scellé une ambition claire : abolir la distance entre le client et l’excellence. Amir El Amroussi, responsable de la marque Audi, a souligné que cette expansion n’est pas une simple ouverture de showroom, mais une réponse structurelle aux besoins d’une mobilité moderne.

Un hub multimarque à haute valeur ajoutée

MTS Auto Center ne se contente pas d’exposer des véhicules; il se positionne comme un pôle de convergence pour cinq constructeurs mondiaux : Audi, Volkswagen, Škoda, SEAT et Cupra. Cette concentration d’offres permet aux résidents de la région d’accéder à un catalogue diversifié, allant de la citadine polyvalente aux SUV sportifs haut de gamme, sans avoir à entreprendre le déplacement vers la capitale.

L’ingénierie après-vente : le cœur du réacteur

La véritable rupture proposée par cette nouvelle agence réside dans son écosystème de services. L’infrastructure intègre un centre de services après-vente complet, aligné sur les protocoles rigoureux des constructeurs internationaux. Maintenance périodique, diagnostics techniques et carrosserie de pointe forment le triptyque de cette offre. L’approvisionnement en pièces de rechange d’origine via Car Gros garantit une pérennité technique indispensable à la valorisation du patrimoine automobile des clients.

Électrification : Gabès à l’heure de la transition

L’avenir s’écrit sous le signe du “e-tron”. En phase avec les enjeux de décarbonation, MTS Auto Center devient l’ambassadeur de la mobilité durable dans le Sud. L’exposition des fleurons 100 % électriques, notamment la nouvelle Audi Q6 e-tron et l’A3 Sportback e-tron, témoigne d’une volonté d’évangéliser le marché régional aux technologies de demain. À travers cette implantation, le groupe confirme que la transition énergétique n’est plus une exclusivité tunisoise, mais une réalité territoriale concrète.