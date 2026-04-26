C’est dans une atmosphère de célébration du dynamisme économique du Sud tunisien que le gouvernorat de Gabès a vibré, vendredi, au rythme de l’inauguration du nouveau showroom « MTS AUTO CENTER », concessionnaire officiel d’ENNAKL Automobiles. Bien au-delà d’une simple expansion commerciale, cette ouverture marque un jalon stratégique majeur, redéfinissant l’expérience client et les standards de service dans la région du Sud-Est.

Une infrastructure “360 degrés” aux normes mondiales

Le nouveau site s’étend sur un espace moderne, rigoureusement conçu selon les normes les plus récentes de la marque ENNAKL Automobiles. Il ne s’agit pas uniquement d’un lieu de vente, mais d’une destination complète. L’infrastructure propose une expérience intégrée, dite « 360 degrés ».

Le parcours client débute dans une vaste salle d’exposition lumineuse, regroupant les derniers modèles des marques internationales prestigieuses représentées par ENNAKL : Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT et CUPRA. Elle se prolonge naturellement vers un centre technique de pointe dédié aux services après-vente.

Ces ateliers sont équipés de technologies numériques de dernière génération et d’outils de diagnostic avancés. L’objectif clair est d’assurer une maintenance de haute précision et une disponibilité immédiate des pièces d’origine, le tout sous la supervision exclusive d’une équipe de techniciens et de conseillers hautement qualifiés.

L’avant-garde du design Volkswagen s’installe à Gabès

Imed Belaid, directeur général de « MTS AUTO CENTER » Tunisie et Gabès, a réaffirmé que le choix de Gabès pour cet investissement conséquent repose sur une conviction profonde : contribuer activement au développement du Sud tunisien.

« Je suis originaire du Sud. Il est de mon devoir d’investir dans cette région et de participer à son essor. Nous avons voulu y introduire le meilleur de notre expertise », a-t-il déclaré avec émotion. Fait notable soulignant l’importance stratégique du projet : «Cette agence est la première en Tunisie à adopter le nouveau concept de design de Volkswagen, ce qui place Gabès à l’avant-garde dans ce domaine.»

L’excellence du service comme philosophie

Le centre repose sur une philosophie intransigeante axée sur l’excellence du service, portée par le slogan sans équivoque : « MTS… le meilleur pour votre voiture ».

Les prestations ne s’arrêtent pas à la signature du bon de commande. Le service après-vente est structuré autour de trois piliers fondamentaux pour garantir la mobilité et la sérénité des clients :

Rapidité et garantie : Un service de vidange rapide incluant une garantie complète.

: Un service de vidange rapide incluant une garantie complète. Mécanique lourde : Des équipements spécialisés pour les interventions les plus complexes.

: Des équipements spécialisés pour les interventions les plus complexes. Carrosserie et peinture : Un centre moderne doté d’équipements avancés, comprenant des cabines de peinture et des espaces de préparation de haute technologie.

Dans une démarche proactive visant à cimenter la confiance, Imed Belaid a annoncé la mise à disposition de véhicules de remplacement pour les clients dont les voitures sont immobilisées en atelier, ainsi qu’une garantie d’un an sur l’ensemble des prestations réalisées.

En conclusion, invitant les habitants à découvrir ce nouvel écrin, le Directeur Général a souligné : «Notre objectif est que chaque client reparte pleinement satisfait. Nous voulons construire une relation de confiance durable avec les habitants de la région.»

Hajer KRIMI