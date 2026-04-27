Tunis — La Tunisie navigue en eaux calmes, mais restreintes. C’est le constat majeur qui ressort des dernières 24 heures : le pays consolide sa stabilité défensive, sans rupture macroéconomique immédiate, mais sans parvenir à élargir ses marges de manœuvre. Le signal le plus fort émane de l’institution monétaire : la Banque centrale de Tunisie (BCT) maintient son taux directeur inchangé à 7,0%, confirmant une doctrine de prudence active où la priorité absolue reste la désinflation pilotée et la préservation des équilibres externes.

Cette orthodoxie monétaire se reflète sur le marché : le Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) se stabilise à 6,99%. Cette convergence indique que le système financier a absorbé le précédent assouplissement sans déclencher une accélération incontrôlée du crédit. La BCT considère, en effet, que la stabilité du cadre macroéconomique est, pour l’heure, plus précieuse qu’un soutien agressif à une activité économique encore atone.

Sur le front extérieur, les nouvelles sont rassurantes. Les avoirs nets en devises se maintiennent au-dessus du seuil critique des 100 jours d’importation, s’établissant autour de 25,1 milliards TND (106 jours). Ce niveau protecteur est soutenu par la performance conjointe des transferts de la diaspora (1,9–2,1 Mds TND) et des recettes touristiques (1,3–1,5 Md TND), qui continuent de jouer leur rôle d’amortisseur principal sur la liquidité externe.

Au-delà de ces chiffres, des signaux positifs discrets émergent. La liquidité bancaire montre une amélioration relative, marquée par une hausse notable de 33% des transactions interbancaires et une baisse de 19,5% du refinancement auprès de la BCT. Cela traduit une dépendance moindre des banques de la place au guichet central.

Toutefois, la synthèse reste inchangée : la Tunisie résiste grâce à ses amortisseurs, mais reste confinée dans une logique de gestion serrée, loin de toute dynamique de relance systémique. Le système monétaire et financier tient, mais il ne respire pas encore librement. Le maintien du taux n’est pas de l’inertie, mais une protection nécessaire dans un environnement où l’inflation importée et les risques systémiques exogènes, comme un potentiel choc énergétique, restent des menaces latentes. La crédibilité institutionnelle de la BCT demeure le principal ancrage de cette stabilité sous contrainte, dans un contexte de croissance réelle faible.