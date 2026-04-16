Les recettes touristiques ont dépassé 1,6 milliard de dinars, depuis le début de l’année jusqu’au 10 avril 2026, en hausse de 4,3%, en comparaison avec la même période de l’année dernière, c’est ce qui ressort des indicateurs monétaires et financiers, publiés jeudi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

De même, les revenus du travail ont enregistré une progression de 5,9%, au cours de la même période, passant de 2,2 milliards de dinars, en avril 2025, à 2,4 milliards de dinars, actuellement.

L’ensemble de ces recettes cumulées (recettes touristiques et revenus du travail) sont en mesure de couvrir à hauteur de 166% les services de la date, lesquels se sont stabilisés au niveau de 2,4 milliards de dinars.

S’agissant des avoirs nets en devises, ils se sont élevés à 24,3 milliards de dinars (l’équivalent de 101 jours d’importation), à la date du 15 avril 2026, contre 23,2 milliards de dinars, une année auparavant.

Les données de la BCT ont fait état aussi de l’évolution des billets et monnaies en circulation, pour atteindre les 28 milliards de dinars, jusqu’au 14 avril courant, ce qui représente une hausse de 18%, par rapport à la même période de 2025.