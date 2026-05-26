La Tunisie sera présente à la London Tech Week 2026, l’un des plus grands rendez-vous européens de l’innovation, du 8 au 12 juin au centre Olympia de Londres. Un pavillon national y sera dédié, ont annoncé la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), sa branche CONECT International, et la Chambre de Commerce Tuniso-Britannique (TBCC), qui ouvrent les candidatures pour intégrer la délégation officielle.

Événement phare de la tech en Europe, la London Tech Week réunira cette année plus de 50 000 participants et 600 conférenciers internationaux, dont Jensen Huang, PDG de Nvidia. Placée sous le signe de la « nouvelle révolution industrielle portée par l’intelligence artificielle », la manifestation accueillera la Tunisie sur son Pavillon n°121.

Cet espace permettra aux startups et PME tunisiennes de rencontrer des investisseurs de premier plan, de nouer des partenariats mondiaux et de promouvoir leur savoir-faire ainsi que leurs innovations disruptives.

Cette mission économique bénéficie du soutien d’un large réseau institutionnel : l’ambassade de Tunisie à Londres, l’ambassade britannique à Tunis, FIPA-Tunisia et ATUGE UK.

Pour maximiser l’impact de la participation tunisienne, les startups et PME innovantes sélectionnées recevront un appui financier et opérationnel de haut niveau via le projet « Innovative SMEs & Startups », financé par le Groupe de la Banque mondiale et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Tunisie, en partenariat avec Smart Capital.

Selon les données publiées sur les réseaux sociaux de la CONECT, cette participation vise à renforcer l’attractivité de l’écosystème technologique tunisien et à accélérer l’internationalisation de ses compétences.

Les entreprises, opérateurs économiques et startups souhaitant rejoindre la délégation sont invités à soumettre leur candidature sans délai, par voie électronique, auprès de la TBCC (info@tbcc.org.tn) ou de la CONECT International (coordination.fr@conectinternational.com).