La Tunisie accélère sa transition énergétique pour garantir sa souveraineté économique et réduire sa dépendance au gaz naturel. Le pays vise un objectif de 35 % d’énergies renouvelables d’ici 2030. Cette mutation repose sur l’électrification de l’industrie exportatrice, la digitalisation et des réformes structurelles menées face à la volatilité des marchés internationaux.

Le dossier principal souligne que la transition énergétique ne relève plus uniquement d’un objectif environnemental. Elle devient une question de souveraineté économique. Selon les analyses publiées, la dépendance au gaz naturel reste particulièrement élevée, alors que les ambitions de 35 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 apparaissent désormais crédibles.

L’électrification de l’économie est présentée comme le prochain défi stratégique. Les transports publics, l’industrie exportatrice et les infrastructures énergétiques sont identifiés comme des secteurs prioritaires.

Parallèlement, les entreprises tunisiennes font face à un environnement international plus instable. Le ralentissement industriel allemand et les tensions géopolitiques autour du détroit d’Ormuz accentuent les inquiétudes liées aux exportations et aux coûts énergétiques.

Le baromètre CCITF 2026 révèle également que 83 % des entreprises tuniso-françaises considèrent le nouveau Code du travail comme un facteur de rigidité supplémentaire.

Face à ces mutations, le magazine insiste sur plusieurs leviers : réformes structurelles, digitalisation, montée en compétences et souveraineté énergétique.

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