Le secteur des assurances en Tunisie confirme sa dynamique de croissance au premier trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires global en hausse de 10,5 %, atteignant 1,401 milliard de dinars contre 1,2685 milliard de dinars à la même période de 2025, selon les données du Comité général des assurances (CGA).

Cette progression s’accompagne toutefois d’une augmentation sensible des indemnités versées aux assurés, qui ont bondi de 18,4 % pour s’établir à 585,4 millions de dinars, contre 494,4 millions de dinars au premier trimestre de l’année précédente.

La branche assurance-vie s’impose comme le moteur de la performance sectorielle, enregistrant la plus forte progression avec +16,2 %, portant son chiffre d’affaires de 282,5 à 328,2 millions de dinars et consolidant sa part de marché à 23,4 % du total des primes nettes du secteur.

L’assurance non-vie conserve sa prédominance avec 76,6 % des transactions, soit 1,0732 milliard de dinars (+8,8 %). Au sein de cette catégorie, l’assurance automobile reste le premier poste avec 553 millions de dinars et une part de 39,5 % des primes globales (+8,4 %), suivie par l’assurance maladie, qui se hisse au deuxième rang avec 222 millions de dinars et un taux de croissance de 16,4 %, portant sa part de marché à 15,8 %. L’assurance incendie progresse de 5,8 % (157,6 MDT), le transport de 8,2 % (29,7 MDT), tandis que l’assurance agricole, malgré un taux de croissance de 14,7 %, demeure marginale avec 2,7 millions de dinars et une part de marché de 0,2 %.

Le chiffre d’affaires de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) s’est stabilisé à 77,3 millions de dinars, en légère progression de 1,2 %.

Côté indemnisations, la branche assurance-vie enregistre la hausse la plus marquée avec +45,1 %, à 172,3 millions de dinars, représentant 29,4 % des indemnités totales du secteur. Les indemnités du non-vie ont progressé de 10 % pour atteindre 413,1 millions de dinars, dont 226,8 millions absorbés par la branche automobile (38,7 % du total) et 139,8 millions par la maladie (+17,6 %).