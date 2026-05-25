Les Assemblées annuelles 2026 de la Banque africaine de développement (BAD) se tiennent à Brazzaville pour lancer la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD). Ce projet stratégique vise à mobiliser 4 000 milliards de dollars d’épargne locale issus des fonds de pension et souverains afin de pallier le recul de l’aide internationale.

Le sommet de la rupture face au recul des aides occidentales

Ce lundi 25 mai 2026, Brazzaville devient la capitale économique du continent. Plus de 3000 délégués — chefs d’État, ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales représentant 81 pays membres — se réunissent pour la 61e assemblée de la BAD. Ces assises s’ouvrent dans un paysage international profondément polarisé, marqué par une baisse structurelle de l’aide publique au développement.

Pour l’Afrique, l’heure n’est plus à la négociation des appuis extérieurs, mais à l’autonomie stratégique. Le thème de cette édition, « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l’Afrique dans un monde fragmenté », pose un diagnostic sans concession : face aux fractures géopolitiques mondiales, l’Afrique doit concevoir ses propres moteurs de croissance.

L’ère Ould Tah et le levier historique du FAD-17

Ces assemblées marquent le premier grand grand rendez-vous statutaire de Sidi Ould Tah, qui a pris la tête de la BAD en septembre 2025. Le neuvième président de l’institution s’avance fort d’un premier succès politique et financier historique : la 17e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD-17).

Conclue en décembre dernier à Londres, cette table ronde a permis de lever un montant record de 11 milliards de dollars. Signe d’un changement de paradigme majeur, 24 pays africains ont eux-mêmes abondé ce guichet concessionnel à hauteur de 182,7 millions de dollars, prouvant la volonté de co-investissement des nations du continent pour soutenir leurs pairs à faible revenu et en situation de fragilité.

Activer les 4 000 milliards de dollars d’épargne africaine via la NAFAD

Le cœur de la stratégie de la BAD repose désormais sur un chiffre vertigineux : 4 000 milliards de dollars. C’est le volume estimé de l’épargne actuellement dormante ou dispersée au sein des fonds de pension, des fonds souverains et des mécanismes institutionnels africains.

C’est ici qu’intervient la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD). Portée par la présidence et déjà adoubée par l’Union Africaine en février dernier à Addis-Abeba, puis par l’écosystème financier en avril à Abidjan, la NAFAD vise à structurer, sécuriser et canaliser ces capitaux endogènes vers les grands projets d’infrastructures.

Les Quatre Points Cardinaux : un blueprint pour la croissance

Pour transformer cette masse financière en valeur réelle, la BAD déploie sa feuille de route dite des « Quatre Points Cardinaux ». Cette doctrine opérationnelle articule la libération de la puissance du capital africain et le renforcement de la souveraineté financière avec des investissements massifs dans le capital humain.

Une attention particulière est accordée aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) portées par les femmes et les jeunes, tout en accélérant l’intégration des chaînes de valeur industrielles compétitives. En inversant la logique du financement, la BAD n’attend plus que le monde finance l’Afrique ; elle organise le déploiement du capital africain pour bâtir son propre avenir.