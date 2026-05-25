Le président de l’Association tunisienne de la maladie cœliaque (ATMC), Mongi Ben Hariz, a réitéré, ce samedi, son appel à l’inscription de la maladie cœliaque dans la liste des affections prises en charge intégralement (APCI) par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et à mettre en œuvre l’allocation mensuelle de 130 dinars (30 dinars actuellement), inscrite dans la Loi de Finances 2026, au profit des patients bénéficiaires du programme Amen Social.

Lors d’une journée de sensibilisation organisée à Tunis, Ben Hariz a expliqué que les patients atteints de la maladie cœliaque font face à trois principales difficultés) savoir, le manque de formation et d’accompagnement, la faible disponibilité des produits alimentaires sans gluten et le coût élevé de ces produits.

Il a ajouté que la fabrication de farine sans gluten, obtenue à partir du riz ou d’autres substituts, nécessite un savoir-faire spécifique. Dans ce cadre, l’association œuvre à encadrer et à orienter les patients à travers l’organisation d’environ 600 ateliers de formation dans différentes régions du pays, ainsi que la diffusion de vidéos explicatives sur la préparation du pain et des pâtisseries sans gluten.

“Toutefois, les produits sans gluten demeurent peu disponibles, notamment dans les régions de l’intérieur du pays ce qui pousse les malades à parcourir plus de 40 kilomètres pour s’en procurer, malgré leurs capacités financières limitées”, a-t-il dit.

Il a, dans ce contexte, fait savoir que pour faciliter l’accès des patients à ces aliments, l’association a contribué à la création de trois boulangeries spécialisées dans la fabrication de pains et pâtisseries sans gluten à Tunis, Sidi Bouzid et Djerba.

A cet effet, Ben Hariz a indiqué que l’association a lancé un programme intitulé « Réseau sans gluten », étalé sur dix ans, visant à encourager les chômeurs à créer des projets spécialisés dans la production d’aliments sans gluten.

Cette initiative leur permet de disposer d’une source de revenus tout en répondant aux besoins des personnes atteintes de la maladie cœliaque. La première expérience menée à Sidi Bouzid a été couronnée de succès après qu’une famille ait pu créer une boulangerie spécialisée grâce au soutien de l’association, qui a fourni les équipements nécessaires.

Pour alléger le coût des produits sans gluten, Mongi Ben Hariz a affirmé que l’association distribue aussi des colis gratuits aux familles démunies, en collaboration avec La Poste Tunisienne, qui assure gratuitement leur acheminement vers les différentes régions du pays.

L’association vient actuellement en aide à environ 500 familles, alors que les demandes dépassent les 5 000 familles, indique la même source.

La maladie cœliaque est une maladie héréditaire caractérisée par une intolérance permanente au gluten présent dans plusieurs céréales, notamment le blé, l’orge et le seigle. Le seul traitement efficace consiste à suivre à vie un régime alimentaire totalement sans gluten.

Parmi les principaux symptômes figurent la diarrhée chronique ou la constipation, les douleurs et ballonnements abdominaux, les nausées et vomissements, ainsi que la fatigue, la perte de poids, l’anémie, les douleurs articulaires et l’ostéoporose. Chez les enfants, la maladie peut également provoquer un retard de croissance.

Selon les dernières statistiques de l’association, le nombre de personnes atteintes de la maladie cœliaque en Tunisie avoisine les 100 mille cas, alors que seulement 30 mille patients ont été diagnostiqués.