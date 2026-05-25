Le projet The Bridge est le premier incubateur et accélérateur de startups reliant la Tunisie et l’Europe dans les secteurs de la santé, de l’intelligence artificielle et des biotechnologies. Lancé officiellement le 8 juin 2026 en partenariat avec l’ONE et l’AMTM, il vise à faire de la Tunisie un hub technologique euro-africain.

Un sommet fondateur pour l’écosystème euro-africain

Le 8 juin 2026 marquera une date charnière pour la Tech et la médecine en Afrique. La première édition du THE BRIDGE AI & HEALTHCARE Summit réunira à Tunis l’ensemble des forces vives de la HealthTech : entrepreneurs, startups, investisseurs, professionnels de la santé et la diaspora scientifique.

Co-organisé par l’Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE) et l’Association des Médecins Tunisiens dans le Monde (AMTM), cet événement ne se veut pas une simple plateforme de networking, mais le point de départ d’une restructuration sectorielle profonde.

L’intelligence artificielle au chevet de la performance sanitaire

Au cœur de cette dynamique se trouve le lancement de « The Bridge », une structure hybride d’incubation et d’accélération d’un genre nouveau. Sa mission est claire : combler le fossé opérationnel et financier entre l’Europe, la Tunisie et le continent africain dans les domaines hautement stratégiques de la santé numérique, de la biotechnologie et de l’intelligence artificielle appliquée.

En proposant des programmes d’accompagnement pilotés par des experts internationaux et des accès directs aux fonds d’investissement européens, cette structure entend transformer les prototypes locaux en champions industriels globaux.

Financement et compétences : les leviers de l’indépendance technologique

L’enjeu dépasse le cadre entrepreneurial standard. Les débats du sommet s’attaqueront aux barrières critiques du secteur : la démocratisation de la télémédecine, l’essor des medtechs et, surtout, l’accès aux financements alternatifs comme le Crowdfunding. En mobilisant activement les compétences tunisiennes à l’étranger, le projet sécurise un transfert de savoir-faire crucial.

Entre 400 et 600 décideurs — incluant des fonds de capital-risque, des institutions financières et des universités — sont attendus à Tunis pour structurer ce marché en pleine ébullition et positionner définitivement le pays comme le hub technologique incontournable de la région.