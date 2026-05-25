Le Conseil régional du tourisme du gouvernorat de Médenine a approuvé, sous la présidence du ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, l’intégration des villages des métiers de Beni Khedache, Médenine et Houmet Essouk dans le circuit touristique, ainsi que la révision de l’étude relative à la création d’un terrain de golf à Guellala.

Réuni samedi au siège de la municipalité de Djerba Midoun, le Conseil a également décidé de soutenir la société communautaire pour la valorisation du métier de la poterie et d’œuvrer à l’enregistrement de certains produits céramiques au titre de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le Conseil a recommandé la poursuite des travaux de la commission nationale de suivi des projets touristiques dans la région, annoncé une aide aux municipalités sous condition d’amélioration de leurs dossiers, et confirmé la publication imminente du décret faisant de toutes les municipalités du gouvernorat des zones touristiques, une première en Tunisie.

Le ministre a par ailleurs indiqué le lancement d’une étude nationale exhaustive pour la création de ports de plaisance, visant à dynamiser le tourisme de yachting et à attirer une clientèle haut de gamme.

Les professionnels du secteur ont insisté sur la propreté, la continuité des services (notamment l’eau potable), le traitement des hôtels fermés, l’amélioration des bacs de Djerba, ainsi que la création d’un circuit touristique et culturel pour les sites classés à l’UNESCO.

En marge du Conseil, des accords de mécénat vert ont été signés entre la municipalité de Djerba Midoun et plusieurs établissements touristiques pour l’embellissement des zones touristiques.

La session s’est déroulée en présence du gouverneur de Médenine, d’une délégation ministérielle, de députés, ainsi que de professionnels et organisations du secteur.