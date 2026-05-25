Un conseil ministériel restreint, présidé, samedi, par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a adopté une série de mesures relatives au suivi de la saison des moissons et de la collecte des céréales ainsi qu’aux préparatifs de la campagne agricole 2026-2027.

Le conseil a décidé de maintenir les prix d’acceptation de la récolte céréalière au même niveau que la saison précédente et de financer la récolte avec la garantie de l’État, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Il a également été convenu d’intensifier le programme spécial de réglage des moissonneuses-batteuses afin de couvrir 1300 machines, avec un suivi de terrain assuré par les gouvernorats et les services du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche pour prévenir les incendies.

Les capacités de stockage seront, par ailleurs, renforcées à travers l’aménagement d’espaces supplémentaires dédiés notamment au stockage de l’orge, tandis qu’un programme d’évacuation sera mis en place selon les estimations des quantités de céréales à collecter. Le rôle de la Société nationale des chemins de fer tunisiens dans la filière céréalière sera également consolidé.

Le conseil a aussi prévu de renforcer le contrôle des centres de collecte dès le démarrage de la saison et de poursuivre la mise à niveau des collecteurs et centres de collecte des céréales.

Parmi les autres mesures annoncées figurent l’homologation des laboratoires d’analyse des céréales pour la récolte 2026, à travers le contrôle de 26 laboratoires, ainsi que le renforcement des dispositions préventives visant à sécuriser la saison des moissons et à limiter les risques d’incendie, notamment via l’entretien des moissonneuses et des tracteurs, la vérification de leur état technique et leur équipement en moyens d’extinction.

Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2026-2027, le conseil a également décidé d’accélérer la constitution de stocks d’engrais afin de couvrir l’ensemble des besoins de la saison, tout en maintenant les prix actuels des engrais chimiques pour soutenir les agriculteurs et réduire les coûts de production.

Il a aussi été convenu de faciliter les procédures de financement liées à la campagne agricole, tout en garantissant l’approvisionnement énergétique des centres de stockage des engrais chimiques, leur sécurité et une distribution équitable sur le marché intérieur. Les différents intervenants auront également accès à la plateforme numérique « Engrais », développée dans le cadre de la numérisation du secteur agricole.

À cette occasion, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d’une préparation rigoureuse des prochaines échéances agricoles, soulignant que le secteur agricole constitue un moteur de croissance économique et une priorité stratégique pour garantir la souveraineté alimentaire et renforcer la sécurité nationale.

Elle a appelé l’ensemble des ministères, gouvernorats et parties concernées à renforcer la coordination, à intensifier les opérations de contrôle et de suivi sur le terrain et à assurer la bonne mise en œuvre des plans de prévention contre les incendies, afin de protéger les récoltes et de garantir le bon déroulement des opérations de moisson, de collecte et de stockage.

De son côté, le secrétaire d’État chargé des Ressources hydrauliques, Hammadi Habaieb, a indiqué que les quantités de semences certifiées distribuées dans les zones de production sont estimées à environ 524 mille quintaux, soit 30 % des besoins en semences.

Il a précisé qu’il s’agit d’un objectif stratégique atteint pour la première fois, contre environ 265 mille quintaux lors de la saison 2024-2025, relevant également la hausse de l’utilisation des semences certifiées issues de nouvelles variétés développées par des compétences tunisiennes à l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie, telles que « INRAT 100 », « Qods » et « Mektaris ».