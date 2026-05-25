Une mission d’affaires dédiée au secteur agroalimentaire sera organisée, les 23 et 24 juin 2026, à Varsovie (en Pologne), a annoncé, samedi, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), dans un communiqué.

Le CEPEX avait pris part, le 20 mai 2026, au Forum économique tuniso-polonais, à Varsovie, organisé à l’initiative de l’Ambassade de Tunisie en Pologne, en collaboration avec l’Agence polonaise pour l’investissement et le commerce (PAIH), sous le thème : “Tunisia, the Place to Do Business”.

Les participants au Forum ont particulièrement mis en lumière la position stratégique de la Tunisie en tant que plateforme d’accès aux marchés africains, grâce aux accords commerciaux dont bénéficie le pays, à l’instar de la COMESA et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Des rencontres professionnelles entre des opérateurs économiques tunisiens et polonais, ont été, également, organisées, en vue de renforcer les relations économiques entre les deux pays.

La Pologne est le septième partenaire commercial de la Tunisie au sein de l’Union européenne. Les échanges bilatéraux entre les deux pays ont enregistré une progression de près de 70% au cours des cinq dernières années.