A l’occasion de la Journée mondiale de la tortue, célébrée le 23 mai de chaque année, l’Association TunSea pour la Science Participative a rappelé la “nécessité scientifique” de protéger ces espèces et leurs habitats pour préserver la biodiversité.

Cette journée, instaurée en 2000 par l’organisation American Tortoise Rescue, vise à sensibiliser le public aux menaces croissantes pesant sur ces chéloniens.

Apparues il y a plus de 220 millions d’années durant la période géologique du Trias, les tortues ont survécu aux périodes les plus mouvementées de la Terre, des glaciations jusqu’aux déplacements continentaux, mais elles figurent aujourd’hui, parmi les espèces les plus vulnérables de la planète.

Leur survie est compromise par une combinaison de facteurs dont le commerce illégal, la destruction des habitats naturels, la pollution plastique et les effets du changement climatique.

TunSea a également, évoqué le rôle écologique crucial des tortues marines dans l’équilibre des écosystèmes. Toutefois, outre la pollution, ces animaux sont victimes de la pollution lumineuse qui les désoriente, de la dégradation des plages de ponte et des captures accidentelles par les engins de pêche.

Malgré ce constat alarmant, l’association note que les efforts de conservation portent leurs fruits. Les experts observent une augmentation du nombre de nids dans plusieurs zones de la Méditerranée. En Tunisie, des observations récentes confirment l’apparition de nouveaux sites de nidification le long des côtes, un signal encourageant pour la dynamique de l’espèce dans la région.

Face à ces signes de reprise, TunSea plaide pour une intensification des efforts de conservation et une mobilisation accrue de l’opinion publique afin de protéger l’équilibre fragile des différents écosystèmes.