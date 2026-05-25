Le vendredi 22 mai 2026, Alpha Hyundai Motor a réuni l’ensemble de son réseau de distribution à l’Hôtel Marriott Sousse – The Pearl Resort & Spa, pour sa Convention Réseau annuelle. Placée sous le slogan fédérateur « One Goal, One Team ! », cette édition 2026 a célébré les performances de l’année 2025, récompensé les agences les plus méritantes et tracé les ambitions de la marque pour l’année en cours.

UN BILAN 2025 À LA HAUTEUR DES AMBITIONS

Dans un contexte automobile en pleine mutation, Hyundai Tunisie confirme une dynamique de croissance soutenue. La convention a été l’occasion pour les équipes d’Alpha Hyundai Motor de dresser un bilan complet de l’exercice 2025 : performance commerciale sur les véhicules neufs et le segment premium, activité pièces de rechange, satisfaction client et engagement marketing.

La marque a également présenté un retour approfondi sur son plan de développement réseau en Tunisie, illustrant sa stratégie de couverture territoriale et sa volonté de renforcer la proximité avec les clients à travers l’ensemble des régions du pays.

LES OBJECTIFS 2026 : CAP SUR L’EXCELLENCE COLLECTIVE

Au-delà du bilan, la Convention Réseau 2026 a constitué un moment privilégié pour communiquer en détail les ambitions de l’année en cours. Les objectifs commerciaux, qualitatifs et de développement ont été présentés dans un esprit de transparence et de mobilisation collective, en cohérence avec le slogan de l’événement : « One Goal, One Team ! ».

Alpha Hyundai Motor réaffirme ainsi sa vision d’un réseau soudé, performant et pleinement aligné autour d’une ambition commune : placer Hyundai parmi les marques automobiles de référence en Tunisie.

PALMARÈS DES DISTINCTIONS 2025

La cérémonie de remise des trophées a constitué le temps fort de la soirée, récompensant les agences et partenaires les plus performants de l’année 2025 dans plusieurs catégories :

CATÉGORIE LAURÉAT Meilleure performance vente VN 2025 3S Motors – Sousse Meilleure performance vente VN 2025 Zeno Auto – Djerba Meilleure Progression Vente VN 2025 Rania Auto – Gabès Meilleure performance vente Premium 2025 3S Motors – Sousse Meilleure performance vente Premium 2025 Horizon Cars – Sousse Meilleure activité pièces de rechange 2025 Elite Car – La Charguia Meilleure activité pièces de rechange 2025 3S Motors – Sousse Meilleure progression activité pièces de rechange 2025 Car Master Services – Riadh Al Andalous Meilleure satisfaction Clients VN 2025 Services Sfar Auto – Mahdia Meilleure satisfaction Clients VN 2025 Hyundai Car Service Meilleure satisfaction clients SAV 2025 Booster Plus – Bizerte Meilleure satisfaction clients SAV 2025 Horizon Cars – Sousse Meilleur effort Marketing 2025 3S Motors – Sousse Meilleur effort Marketing 2025 Auto Pro – Nabeul Meilleur Partnership 2025 Car Master services – Riadh Al Andalous Meilleur Partnership 2025 Auto self- Sfax Meilleure implémentation GDSI 2025 3S Motors – Sousse Meilleure Application de la Garantie Le Grand Garage – Mnihla Meilleure Application de la Garantie 3S Motors – Sousse Trophée de bienvenue dans la famille Hyundai Société Sfar Mohamed Ali – La Manouba

Un Trophée de Bienvenue a également été remis à la Société Sfar Mohamed Ali – La Manouba, saluant ainsi l’intégration d’un nouveau membre dans la famille Hyundai Tunisie.

TotalEnergies a également pris part à cette célébration en récompensant les deux meilleurs agents qui se sont distingués par leur engagement exceptionnel. Ainsi, le prix du Meilleur Partenaire 2025 a été décerné à Grand Garage – Mnihla ainsi qu’à Ste Services Sfar Auto – Mahdia.

« Cette convention est le reflet de l’engagement et de la cohésion de notre réseau. Ensemble, nous avons construit les succès de 2025 et nous sommes déterminés à aller encore plus loin en 2026, animés par un seul objectif, une seule équipe. »

— Direction Générale, Alpha Hyundai Motor

À PROPOS D’ALPHA HYUNDAI MOTOR

Alpha Hyundai Motor est l’importateur exclusif de la marque Hyundai en Tunisie. Représentant un réseau dense de concessionnaires et de services après-vente à travers tout le territoire national, la société s’engage à offrir des véhicules de qualité et une expérience client à la hauteur des standards internationaux de la marque coréenne.