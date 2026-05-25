La ville de Zaghouan s’apprÃªte Ã cÃ©lÃ©brer la 40e Ã©dition du festival de l’Ã©glantier (Nesri) qui se tiendra du 29 mai jusquâ€™au 7 juin. Ã€ cette occasion, une confÃ©rence de presse a Ã©tÃ© organisÃ©e, samedi, dans un jardin nichÃ© au pied du Temple des eaux de cette citÃ© montagneuse situÃ©e Ã une cinquantaine de km de Tunis.

Dans une dÃ©marche qui ambitionne de dÃ©passer le simple folklore pour renouer avec le rayonnement historique de cette ville, notamment Ã l’Ã©poque romaine, Imen Lahmayer, membre de l’Association du festival d’Ennesri de Zaghouan (AFEZ), experte en agriculture durable et en gestion des Ã©cosystÃ¨mes naturels, a soulignÃ©, dans une dÃ©claration Ã l’agence TAP, la portÃ©e stratÃ©gique du festival.

D’aprÃ¨s elle, l’Ã©glantier ou le Nesri ne constitue pas uniquement un Ã©lÃ©ment du patrimoine vÃ©gÃ©tal local, mais reprÃ©sente une vÃ©ritable opportunitÃ© de dÃ©veloppement, susceptible d’impulser une dynamique Ã la fois locale, nationale et mÃªme internationale.

“La culture du Nesri peut devenir un levier Ã©conomique”, a-t-elle expliquÃ©. Elle peut servir d’emblÃ¨me fÃ©dÃ©rateur et d’outil de dÃ©veloppement pour la rÃ©gion entiÃ¨re, capable de stimuler l’activitÃ© Ã©conomique.

Zaghouan, avec ses paysages montagneux imposants et son authenticitÃ© prÃ©servÃ©e, dispose, selon Lahmayer, dâ€™un potentiel de sÃ©duction indÃ©niable. “Cette ville a toujours Ã©tÃ© un carrefour social et culturel, un espace oÃ¹ diffÃ©rentes civilisations se sont rencontrÃ©es et ont cohabitÃ© en harmonie”, a-t-elle rappelÃ©.

Dans cet esprit, le festival se veut aujourdâ€™hui une porte dâ€™entrÃ©e vers la redÃ©couverte de la ville, avec lâ€™ambition de raviver son dynamisme, de stimuler sa prospÃ©ritÃ© et de redonner espoir Ã ses habitants, a-t-elle ajoutÃ©.

Au-delÃ de la cÃ©lÃ©bration culturelle, cette 40e Ã©dition vise Ã Ã©galement Ã tracer une feuille de route stratÃ©gique pour renforcer la visibilitÃ© de Zaghouan et assurer son rayonnement Ã plus grande Ã©chelle, soulignant la richesse des savoir-faire liÃ©s Ã cette plante fragile et prÃ©cieuse.

La ville est, dans ce sens, rÃ©putÃ©e pour une spÃ©cialitÃ© emblÃ©matique: le kaak warka, une pÃ¢tisserie d’origine andalouse Ã base de pÃ¢te d’amande, dÃ©licatement parfumÃ©e Ã l’eau de l’Ã©glantier, le Nesri.

Selon Imen Lahmayer, il s’agit derriÃ¨re cette 40Ã¨me Ã©dition du festival du Nesri d’inscrire aussi cette pÃ¢tisserie dans le patrimoine immatÃ©riel mondial.

La plante de Nesri, selon elle, est une “offrande passante” dont la transmission doit se faire de l’ancienne gÃ©nÃ©ration vers la nouvelle dans un esprit de continuitÃ© favorisant un essor social, Ã©conomique et culturel.

Par ailleurs, les organisateurs estiment, de plus, que ce festival du Nesri demeure une vocation de toute la rÃ©gion. Cependant cette manifestation reste ancrÃ©e dans une structure prÃ©caire ne reposant pas toujours, en ce moment mÃªme, sur des moyens financiers solides qui permettent, si jamais ils existent, l’indÃ©pendance Ã long terme de ce festival.

“Car dÃ©velopper ce festival, câ€™est une maniÃ¨re de dÃ©velopper toute la rÃ©gion de Zaghouan”, laquelle a besoin de retrouver sa dynamique locale afin de donner de l’espoir Ã ses habitants en des jours meilleurs. Ces derniers, selon elle, tiennent, au final, Ã une vie de qualitÃ© et de dignitÃ© Ã la fois pour eux et pour les gÃ©nÃ©rations futures.

DerriÃ¨re cette conviction, une Ã©vidence : au-delÃ de la culture, câ€™est bien de la qualitÃ© de vie quâ€™il est question. Dâ€™un quotidien plus digne. Dâ€™un avenir plus lisible.

Ã€ Zaghouan, le Nesri ne se contente plus de fleurir au printemps. Il devient promesse. Une promesse fragile, certes, mais persistante, comme son parfum, qui reste longtemps aprÃ¨s que la fleur se soit fanÃ©e.