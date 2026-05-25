Plus de six cent investissements agricoles privés (638), d’une valeur de 111 millions de dinars (MD), ont été approuvés au cours du premier trimestre 2026, a annoncé l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

D’après une note publiée récemment, ces investissements, qui permettront la création de 673 emplois permanents, devront mobiliser des subventions de l’ordre de 26,5 MD, en hausse de 47% par rapport à fin mars 2025. 82% des opérations d’investissement ont été déclarées à distance, a précisé l’APIA.