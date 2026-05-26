La promotion des produits nationaux phares, notamment l’huile d’olive et les dattes sur le marché brésilien, était au cœur de l’évènement “Saveurs Tunisiennes”, organisé le 22 mai 2026, à São Paulo au Brésil, en marge de la 40ᵉ édition du Salon de la distribution “APAS Show ” (du 18 au 21 mai 2026).

Organisé par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie au Brésil et la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne, l’événement a proposé une expérience culinaire immersive dans l’objectif de rapprocher le public brésilien de la richesse du patrimoine gastronomique de la Tunisie.

Au-delà de la dimension promotionnelle, cette initiative s’est transformée en une plateforme d’affaires intégrant des séances de dégustation, des rencontres B2B ciblées et des sessions intensives de réseautage. Les entreprises tunisiennes ont ainsi pu établir des contacts directs avec des importateurs, distributeurs et opérateurs brésiliens du secteur agroalimentaire. Cette démarche a également permis de mettre en avant les standards de qualité, la traçabilité ainsi que la compétitivité des produits tunisiens, dans un contexte marqué par une demande croissante du marché brésilien pour les produits alimentaires premium et sains.

Participant pour la 7ème fois à ce rendez-vous mondial de la distribution, la Tunisie a enregistré cette année une participation record à l’APAS Show. La délégation nationale composée de 15 entreprises exportatrices spécialisées dans les filières des dattes et de l’huile d’olive conditionnée, a été renforcée par la présence individuelle de l’une des plus importantes entreprises tunisiennes du secteur oléicole. Cette présence constitue l’une des plus marquantes pour un pays arabe et africain, depuis la création de ce salon de référence.

Considéré comme l’un des plus importants rendez-vous internationaux de l’industrie agroalimentaire, l’APAS Show a rassemblé cette année plus de 78 mille visiteurs professionnels et 900 exposants, dont 250 internationaux représentant 22 pays.