Le marché boursier a poursuivi son élan haussier, s’offrant une embellie de 1,38 % à 17542,24 points, au terme de la séance de mardi. Les volumes ont été relativement soutenus, effleurant les 11MDt, et ce, malgré l’absence de transactions de blocs.

Le titre STB s’est placé au Top Line. L’action de la banque s‘est envolée de 6 % à 6,030 Dt, dans un flux de 426 mille dinars.

Le titre BNA ASSURANCES a affiché un beau parcours sur la séance. L’action du bras assuranciel du groupe BNA a signé une avancée de 4,1 % à 4,340 Dt. La valeur a brassé un volume relativement réduit de 387 mille dinars sur la séance.

Le titre STA s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du concessionnaire automobile de la marque chinoise Chery a reculé de 2,4 % à 90,000 Dt. La valeur a amassé des échanges de 515 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTUVER a également été mal orienté sur la séance. L’action du verrier a enregistré une baisse 1,7 % à 29,000 Dt. La valeur a animé le marché avec un flux de 751 mille dinars sur la séance.

AMEN BANK a été la valeur la plus traitée de la séance. L’action du bras financier du groupe PGI a légèrement augmenté de 0,3 % à 73,580 Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,3 MDt.