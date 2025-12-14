L’analyse des indicateurs de l’Observatoire national de la sécurité routière et des enquêtes sur le terrain pour l’année 2025 ont révélé que le rythme actuel en Tunisie conduit à des chiffres pouvant atteindre 74 mille décès et 235 blessés d’ici 2055, en raison des accidents de la route.

Ces données, qui ont présentées récemment au cours de la 16e session des travaux du Conseil national de la sécurité routière, démontrent que ces chiffres ne sont pas de simples prévisions, mais une conséquence du rythme actuel qui fait état d’une augmentation de 4,3 pc du nombre de décès par rapport à la même période de l’année 2024.

L’Observatoire a indiqué qu’il était possible de changer la donne à travers l’identification des véritables causes et l’exploitation des fonds pour traiter les problèmes les plus urgents (motos et jeunes) et dans les zones à risque, notamment à travers les différentes régions du pays ainsi que l’engagement commun.

Dans ce cadre, l’observatoire a souligné que la sécurité routière n’est pas seulement une responsabilité sécuritaire, mais une responsabilité nationale qui nécessite la coordination entre tous les ministères et la société civile.