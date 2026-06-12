Le déficit commercial s’établit à -10415,6 MD, à fin mai 2026 contre – 8365,7 MD, au cours de la même période en 2025, d’après la note sur le Commerce Extérieur aux prix courants pour mai 2026 publié, vendredi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Ce déficit provient du groupe des produits énergétiques de (-5826,2 MD), des matières premières et demi-produits de (-2604 MD), des biens d’équipement de (-1827,1 MD) et des biens de consommations (-1101,7 MD).

En revanche, le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+943,4 MD). C’est, ainsi, que le taux de couverture a atteint un niveau de (73%) contre (76,2%),durant la même période de l’année 2025.

A noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à (-4589,4 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s’établit à (-5826,2 MD) contre (-4332,5 MD) durant les cinq premiers mois de l’année 2025.

Augmentation des exportations de 5%

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants, durant les cinq premiers mois de l’année 2026 montrent que les exportations ont augmenté de 5%, atteignant 28169,8 MD contre 26831,5 MD, durant la même période de l’année 2025.

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une progression dans le secteur des industries mécaniques et électriques de (+6,1%) et le secteur des industries agro-alimentaires de (+20%) à la suite de la hausse de nos ventes en huiles d’olives (3047,8 MD contre 2117,3 MD).

De même une augmentation de (+37,7%) est enregistrée au niveau du secteur de l’énergie sous l’effet de l’augmentation des ventes des produits raffinés (636,9 MD contre 150,1 MD).

Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (-31,8%) et dans le secteur du textile, habillement et cuirs les exportations de (-6,2%).

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne, durant les cinq premiers mois de l’année 2026, (71,5% du total des exportations), elles ont atteint la valeur de 20131,8 MD contre 18866,6 MD durant la même période en 2025.

Les exportations sont en hausse avec la France (+6,7%) et avec l’Italie (+3,5%).

En revanche, elles ont baissé avec certains partenaires européens, dont l’Allemagne (-1,3%) et les Pays Bas (-11,3%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Égypte (+110%) et avec l’Arabie Saoudite (+59,9).En revanche, elles ont baissé avec le Maroc (-37,7%), avec l’Algérie (-26%) et avec la Libye (-20,5%).

Augmentation des importations de 9,6%

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 38585,4 MD contre 35197,2 MD, durant la même période de l’année 2025, soit une hausse de 9,6%.

Selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau de tous les groupes, notamment, les produits énergétiques de (+35,1%), les produits alimentaires de (+20,1%), les biens d’équipement de (+4,1%), les biens de consommation de (+5,9%) et les produits des matières premières et demi-produits de (+1,5%).

En ce qui concerne les importations avec l’Union européenne (44,2% du total des importations), elles ont atteint la valeur de 17045,7 MD contre 15466,3 MD, à fin mai 2025.

Les importations ont augmenté avec la France (+17,3%) et avec l’Italie (+10,7%).

En revanche, elles ont baissé avec la Belgique (-2%) et avec l’Espagne (-3%). Hors Union européenne, les importations ont augmenté avec la Turquie (+6,2%) et avec l’Inde (+23,6%).

En revanche, elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-40,1%) et avec la Chine (-1,9%)