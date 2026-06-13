BSB Toyota vient de frapper un grand coup sur le marché automobile tunisien, en lançant simultanément la nouvelle version de son best-seller RAV4 et le SUV 100% électrique bZ4X, le concessionnaire officiel TOYOTA combine transition énergétique et agressivité tarifaire pour dicter les nouvelles règles de la mobilité en Tunisie.

L’ambition électrique face au mur fiscal de 2026

L’année 2026 s’ouvre sur un défi réglementaire de taille pour le secteur automobile tunisien : la suppression de l’avantage fiscal historique sur certains modèles hybrides comme le RAV4.

C’est dans ce contexte que BSB Toyota, dirigé par Moez Belkhiria, a dévoilé sa feuille de route stratégique lors d’une présentation de nouveaux modèles qui seront introduits sur le marché, la marque japonaise accélère ainsi en introduisant deux véhicules clés, pensés pour répondre aux exigences environnementales sans sacrifier la viabilité économique.

Le leadership du RAV4 Hybride

Véritable icône du marché le Toyota RAV4 se renouvelle à un tarif compétitif de 204 000 dinars tunisiens (DT). Un tour de force managérial alors que les nouvelles dispositions fiscales poussaient mécaniquement les prix à la hausse. Fort de trois décennies d’expertise industrielle dans l’hybridation — initiée par Toyota dès 1997 —, ce SUV maintient son cap.

Sacré véhicule le plus vendu de sa catégorie en Tunisie durant trois années consécutives, cette mouture 2026 s’arme d’un design extérieur profondément revu et d’un gap technologique intérieur majeur pour consolider sa position de référence absolue.

bZ4X : Le manifeste 100 % électrique qui bouscule les grilles tarifaires

La véritable rupture commerciale réside dans l’introduction du Toyota bZ4X, premier modèle 100 % électrique de la marque à fouler le sol tunisien. Proposé au prix de 129 800 DT, ce SUV du futur affiche des caractéristiques techniques calibrées pour rassurer les acheteurs les plus sceptiques face aux infrastructures locales.

Équipé de la batterie la plus performante du marché, le bZ4X promet une autonomie record allant jusqu’à 580 kilomètres. Sa capacité de recharge rapide — 80 % de la batterie récupérés en seulement 28 minutes — l’impose immédiatement comme une alternative crédible et hautement stratégique pour la transition des flottes d’entreprises et des particuliers exigeants.

Un maillage territorial express pour une disponibilité immédiate

Pour soutenir ce double lancement, BSB Toyota déploie une stratégie d’accessibilité immédiate à l’échelle nationale. Les deux modèles intègrent dès aujourd’hui le catalogue commercial de l’ensemble du réseau. De Tunis (La Marsa, Charguia, Centre-ville) aux pôles économiques de Sousse et Sfax, en passant par les agences régionales de Nabeul, Hammamet, Teboulba, Gafsa et Gabès, le concessionnaire s’assure une couverture totale du territoire pour transformer l’intérêt médiatique en parts de marché concrètes.