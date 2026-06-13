Face à la multiplication des nouveaux entrants sur le segment de l’électrique en Tunisie, le géant japonais Toyota déploie son armada. En introduisant simultanément le SUV 100 % électrique bZ4X et la nouvelle mouture de son emblématique RAV4 hybride, le constructeur ne se contente pas d’élargir sa gamme : il impose ses standards de fiabilité industrielle et d’infrastructure pour structurer un marché en pleine mutation.

La prime à la fiabilité : Le contre-pied de Toyota face à la déferlante électrique

Le marché automobile tunisien assiste à l’introduction quasi quotidienne de nouvelles signatures de véhicules 100 % électriques, notamment chinoises. C’est dans cette arène hautement concurrentielle que Toyota Tunisie a choisi de réaffirmer ses positions lors d’une présentation officielle d’envergure.

Pour Elyes Arfaoui, directeur commercial de la marque, l’argument différenciateur repose sur un triptyque éprouvé : performance, durabilité et rigueur industrielle. L’adossement du badge Toyota à l’électrification se veut un gage de réassurance pour les acheteurs tunisiens encore hésitants face aux technologies de rupture.

Toyota bZ4X : Une fiche technique calibrée pour les longues distances

Fer de lance de cette offensive, le Toyota bZ4X fait une entrée remarquée sur le segment des SUV 100 % électriques. Équipé d’une batterie de dernière génération d’une capacité de 73,1 kWh, le véhicule affiche une autonomie homologuée de 573 kilomètres avec une seule charge.

Cette autonomie substantielle est conçue pour briser le plafond de verre de l’anxiété liée à la distance, offrant aux cadres et professionnels une flexibilité réelle pour les trajets interrégionaux. De plus, la marque intègre des technologies intelligentes de gestion thermique permettant d’afficher une estimation constante et fiable de l’énergie restante, immunisée contre les variations brusques liées à la climatisation ou au style de conduite.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Le nerf de la guerre : Un écosystème de 75 bornes de recharge opérationnelles

Conscient qu’un véhicule électrique ne vaut que par son réseau de ravitaillement, Toyota déploie une infrastructure d’envergure sur le territoire tunisien. Le constructeur s’appuie sur un maillage de 25 bornes de recharge internes exclusives, renforcé par un réseau de plus de 50 stations installées en partenariat avec divers opérateurs nationaux.

Cet écosystème global de 75 bornes intègre des stations dotées de trois points de recharge rapide. Le résultat opérationnel est direct : la batterie du bZ4X récupère sa charge utile en seulement 28 minutes, transformant la contrainte de l’attente en une simple pause technique.

Sécurité intégrée et positionnement tarifaire stratégique

Au-delà de la performance énergétique, la marque nippone introduit en Tunisie son système de sécurité active avancé, le TSS4. Ce dispositif inclut le freinage d’urgence automatique, la surveillance des angles morts et la détection prédictive des piétons et cyclistes.

Côté tarifs, BSB Toyota frappe fort : le bZ4X électrique s’affiche à un prix d’appel de 129.800 dinars tunisiens (DT), tandis que le très attendu RAV4 hybride est positionné à 204.800 DT. Un arbitrage financier agressif destiné à capter des parts de marché majeures dès l’année automobile 2026.