Dans un paysage bancaire bousculé par la pression réglementaire, la désinflation et un ralentissement mondial, la Banque de Tunisie surprend par sa capacité à avancer à contre‑courant. Lors de l’AGO de la BT tenue mardi 28 avril, Hichem Rebaï, Directeur Général a livré un message clair : la BT est entrée dans une nouvelle phase de son histoire, celle d’une institution qui conjugue solidité financière, transformation digitale et reconnaissance internationale. Une banque qui a réussi à préserver ses fondamentaux et à accélérer sa mutation. Une trajectoire que le président du Conseil, Éric Charpentier, résume d’une phrase devenue manifeste : « Il faut désormais travailler sur la notoriété de la BT, une banque dont nous sommes fiers. »

L’exercice 2025 s’inscrit dans un environnement mondial marqué par un ralentissement généralisé. Selon les dernières projections du FMI, la croissance mondiale devrait passer de 3,4 % en 2025 à 3,1 % en 2026, tandis que la zone euro, principal partenaire économique de la Tunisie, verrait sa croissance reculer à 1,1 %. L’Afrique subsaharienne, malgré un potentiel important, n’échapperait pas à cette tendance, avec une croissance attendue à 4,3 %.

Dans ce contexte, la Tunisie affiche une dynamique contrastée mais globalement positive :

Croissance : +2,6 %,

: +2,6 %, Inflation : 5,3 %, confirmant une désinflation progressive,

: 5,3 %, confirmant une désinflation progressive, Appréciation du dinar : +8,4 % vs USD,

: +8,4 % vs USD, Recettes touristiques : +6,5 %,

: +6,5 %, Réserves en devises : 25 500 MDT,

: 25 500 MDT, Monnaie en circulation : 28 milliards de dinars, un niveau historiquement élevé.

Pour Hichem Rebaï, cette configuration macroéconomique impose une vigilance accrue :

« La dynamique économique reste tirée par la consommation locale, non par l’investissement. Cela crée des tensions structurelles auxquelles les banques doivent s’adapter avec rigueur. »

Une performance financière robuste malgré les contraintes

Malgré ce contexte, la Banque de Tunisie affiche des résultats solides. Le Produit Net Bancaire atteint 531,7 MDT, en hausse de 4,3 %, confirmant une trajectoire ascendante depuis cinq ans, le résultat d’exploitation à 301 MDT. Le résultat net progresse à 190,3 MDT, tandis que les Fonds propres : 1.507 MDT, en hausse de 6,8%.

La rentabilité reste au rendez-vous : ROE : 13,9 %, ROA : 2,2 %, Ratio de solvabilité : 16,23 %, largement supérieur au minimum réglementaire de 10 %.

Mais la véritable performance réside dans la maîtrise du risque. Le coût du risque, déjà réduit à 25 pb en 2024, atteint 18 pb en 2025, un niveau exceptionnel dans le secteur.

Pour Hichem Rebaï, cette amélioration n’est pas le fruit du hasard :

« Nous avons investi dans des modèles internes, dans le système d’information et dans une gouvernance du risque plus fine. Les résultats sont là. »

Une dynamique commerciale en nette accélération

L’année 2025 marque un tournant commercial pour la Banque de Tunisie. Les dépôts clientèle progressent à 6 958 MDT (+3,9 %), tandis que les crédits atteignent 6 585 MDT, en hausse spectaculaire de 8,5 %.

La dynamique commerciales et l’efficacité des nouveaux outils digitaux, ont abouti à des résultats remarquables, surtout qu’elles interviennent dans un contexte réglementaire contraignant. Nous pouvons citer l’interdiction de la sous‑traitance (loi 2025), la réforme des chèques (loi 2024‑41), la baisse réglementaire des commissions (circulaire BCT 2024‑03) et la convergence vers IFRS et Bâle III.

Malgré ces pressions, la BT maintient un coefficient d’exploitation de 33,1 %, un niveau maîtrisé compte tenu des charges additionnelles imposées au secteur.

Un modèle de revenus en transformation

La structure du PNB confirme une mutation profonde du modèle bancaire.

Si la marge d’intérêts recule de 3,1 %, les revenus hors intérêts enregistrent une progression de +7,4%, les opérations de change : +55,6 % et les revenus du portefeuille : +12,6 %.

La part des activités de marché et d’investissement dans le PNB passe ainsi de 24,8 % à 28,6 %, signe d’une diversification réussie. Pour Rebaï, cette évolution est stratégique :

« La pression sur la marge d’intérêts est structurelle. Notre réponse est claire : diversifier, innover et renforcer les activités à forte valeur ajoutée. »

Une transformation digitale et opérationnelle à grande échelle

La BT poursuit une modernisation profonde de son réseau et de ses infrastructures.

Le maillage territorial reste l’un des plus denses du pays : 124 agences, présence dans 21 gouvernorats, 1 099 collaborateurs, dont 40 % de femmes.

S’agissant de la digitalisation, la Banque de Tunisie semble avoir relevé l’un des défis les plus complexes du secteur : transformer en profondeur sans freiner la dynamique commerciale ni la croissance. Une équation que résume parfaitement la formule d’Éric Blot, Président d’Awak’IT : « La plus grande difficulté de la transformation numérique, c’est de changer la roue de la voiture sans l’arrêter. »

En 2025, la BT y est parvenue, marquant un véritable saut qualitatif dans ses infrastructures, ses usages et son modèle opérationnel.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : 320 000 clients digitaux, 135 000 utilisateurs Internet Banking (+8 %) et un taux de digitalisation de 62 % (+5 %).

La banque a également finalisé la migration SWIFT MT → SWIFT MX (ISO 20022), renforcé son système CBS Amplitude et obtenu la certification AML 30000, preuve d’un niveau de conformité élevé.

Une reconnaissance internationale qui consacre la transformation

2025 aura également été l’année de la consécration internationale pour la Banque de Tunisie. L’institution s’est distinguée à travers plusieurs prix majeurs, parmi lesquels Euromoney – Best Transaction Bank 2025, The Banker – Bank of the Year 2025, ainsi que les certifications MSI 20000 et AML 30000. Ces reconnaissances, attribuées par des organismes de référence, consacrent la BT comme un acteur régional de premier plan, capable d’allier excellence transactionnelle, conformité rigoureuse et qualité opérationnelle au meilleur niveau.

Une trajectoire de création de valeur sur cinq ans

Entre 2021 et 2025, la BT a affiché une progression continue : PNB : +87 MDT, Résultat brut d’exploitation : +51 MDT, Résultat net : +35 MDT, Fonds propres : +611 MDT, Cours boursier : +16 %, Capitalisation : +14 %.

Une trajectoire qui témoigne d’une croissance durable, d’une gouvernance stable et d’une stratégie cohérente.

Une banque qui assume désormais son ambition

L’exercice 2025 confirme que la Banque de Tunisie n’est plus seulement une banque solide: c’est une institution qui se transforme, qui innove, qui diversifie ses sources de revenus et qui gagne progressivement en reconnaissance internationale.

La formule du journaliste britannique Hartley Withers trouve ici un écho particulier: « Good banking is produced not by good laws, but by good bankers. » Elle s’applique avec justesse à Hichem Rebaï et à ses équipes, dont le travail méthodique et la rigueur opérationnelle ont permis à la BT d’avancer dans un environnement exigeant, sans jamais perdre de vue l’essentiel : la qualité du métier bancaire.

Amel Belhadj Ali

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