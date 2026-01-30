Les usagers de la route sont appelés à faire preuve d’une extrême prudence suite au bulletin de suivi émis par l’Institut national de la météorologie, annonçant des précipitations abondantes et de fortes rafales de vent pouvant atteindre les 130 km/h dans plusieurs régions.

L’Observatoire national de la sécurité routière a exhorté, dans un communiqué, les conducteurs et usagers de la route à redoubler de vigilance particulièrement dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Bizerte, Nabeul, le Grand Tunis, ainsi qu’à Tozeur, Kébili, Médenine et Tataouine.

Il recommande également de réduire la vitesse et de rester attentifs aux risques de chute d’arbres, de panneaux de signalisation ou publicitaires et de poteaux d’éclairage.

L’Observatoire exhorte les conducteurs à éviter d’effectuer des manœuvres de dépassement, en particulier des camions et des autobus, dont l’instabilité provoquée par les vents violents peut être à l’origine d’accidents graves.

Face aux fortes précipitations et à la baisse de visibilité, il est recommandé de respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité sur la route, d’éviter les routes inondées et de vérifier l’état des essuie-glaces avant tout déplacement.

Dans les gouvernorats du Sud, la visibilité devrait être fortement réduite en raison des vents de sable. Si celle-ci est totalement nulle, les automobilistes sont invités à s’arrêter ou à stationner de manière à ne pas constituer un danger pour les autres usagers de la route.