« Plus de quinze conventions de partenariat seront signées, mercredi, entre des chambres de commerce, des organisations patronales et des groupes de think tank, a annoncé Anis Jaziri, président du Tunisia Africa Business Council (TABC), mardi, en marge de l’ouverture du Forum africain de l’investissement et du commerce (FITA 2026).

Le responsable a annoncé, également, le lancement de trois projets majeurs par des entreprises tunisiennes exerçant dans des pays africains.

Il a fait savoir, en outre, que des accords pour la réalisation de mégaprojets en Afrique seront signés, mercredi, aussi, pour la première fois, entre le secteur privé et des entreprises tunisiennes. Ces accords témoignent des efforts déployés par les différentes parties notamment, le Conseil d’affaires tuniso-africain.

Par ailleurs, le Canada, qui est l’invité d’honneur de cette neuvième édition de FITA 2026, est représenté par 45 entreprises opérant dans plusieurs secteurs d’activité outre la participation de représentants 70 autres pays.

Au programme de cette manifestation, figurent notamment des conférences sur les corridors énergétiques en Afrique et le renforcement de la connectivité entre l’Afrique et le reste du monde ainsi que des rencontres BtoB entre des entreprises intéressées par la conquête de marchés africains