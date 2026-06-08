Inoteqia Academy, organisme de formation spécialisé dans l’intelligence artificielle, a organisé la première édition de sa compétition d’IA réunissant des collégiens et lycéens issus de plusieurs établissements scolaires en Tunisie. Cet événement inédit marque une étape importante dans la promotion des compétences numériques et de l’intelligence artificielle auprès des jeunes.

La compétition s’est déroulée le samedi 30 mai dans les locaux de l’Académie et a réuni plus d’une soixantaine d’élèves sélectionnés parmi plus de huit collèges et lycées. Parmi les établissements participants figuraient notamment la Fondation Bouebdelli, à travers ses écoles : Fondation Bouebdelli Tunis Collège et Lycée, Fondation Bouebdelli La Marsa et Lycée Louis Pasteur de Tunis, ainsi que Salim School Ennasr, Salima School Jardin d’El Menzah, SLS Mourouj et Charlemagne Ennasr.

À travers cette initiative, Inoteqia Academy poursuit sa mission de démocratisation de l’apprentissage de l’intelligence artificielle auprès des jeunes générations. Tout au long de l’année, les élèves sont accompagnés dans la réalisation de cas pratiques qui leur permettent de découvrir progressivement de nouveaux domaines, de nouveaux métiers, de mieux comprendre les usages de l’IA dans différents secteurs et d’enrichir leurs connaissances. Cette approche contribue également à les aider dans leurs choix d’orientation scolaire.

Les formations d’Inoteqia Academy ont débuté l’année dernière avec les établissements de la Fondation Bouebdelli, premier groupe scolaire en Tunisie à intégrer l’enseignement de l’intelligence artificielle au sein de ses parcours éducatifs, avant de se développer cette année auprès d’un plus grand nombre de collèges et lycées, notamment avec la participation de nouveaux établissements.

Pensées pour s’inscrire dans la dynamique des cursus scolaires, ces formations viennent enrichir l’apprentissage des élèves à travers une approche pratique, progressive et adaptée à leur niveau.

Au terme de cette première édition, six élèves ont été distingués pour la qualité de leurs projets, leur créativité, leur esprit d’innovation et leur capacité à mettre en pratique les compétences acquises. Les lauréats ont reçu plusieurs prix grâce au soutien des partenaires de l’événement : Maghrebia, Grain d’Or et Hyundai.

Avec cette première compétition inter-collèges et inter-lycées, Inoteqia Academy confirme sa volonté de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération capable non seulement de comprendre et d’utiliser l’intelligence artificielle, mais également de créer des solutions innovantes grâce à cette technologie. L’Académie propose aujourd’hui des formations et des bootcamps en IA destinés aux collégiens, lycéens, étudiants et professionnels souhaitant développer leurs compétences dans un domaine devenu stratégique pour l’avenir. À compter de la prochaine rentrée scolaire, Inoteqia Academy ambitionne également d’intégrer de nouveaux établissements afin d’élargir l’accès à ses programmes et de permettre à davantage d’élèves de bénéficier de cet accompagnement.

Inoteqia Academy tient également à féliciter les six lauréats de cette première édition, distingués pour la qualité de leur travail, leur créativité et leur engagement :

Khalil Ben Ammar — Lycée Louis Pasteur Tunis

Youssef Ben Saad — Lycée Louis Pasteur Tunis

Youssef Daghari — SLS Mourouj 6

Ayhem Riahi — Salima School Jardin d’El menzah

Ghalia Azaoui — Fondation Bouebdelli La Marsa

Aymen Amour — Salim School Ennaser

Pour plus d’informations sur les programmes optionnels, les bootcamps ou les formations proposées par Inoteqia Academy :

Contact : 20222222

Adresse : Academy@inoteqia.com

Email / site web : www.inoteqia.com